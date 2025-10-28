Primera Catalana
El Figueres rescindeix el contracte d'Hèctor Simón
La junta directiva fulmina l'entrenador llançanenc setze mesos després de la seva arribada
Hèctor Simón deixa de ser l'entrenador del Figueres. El club unionista ho ha anunciat aquest vespre amb un comunicat a les seves xarxes socials, en el qual explica que la junta directiva de l'entitat ha decidit rescindir el contracte del tècnic llançanenc després d'analitzar els resultats recents.
La decisió arriba pocs dies després de la derrota contra la Juventus de Lloret (0-2), la tercera en els últims quatre partits. Hèctor Simón deixa la Unió en sisena posició a Primera Catalana, amb nou punts dels divuit que s'han disputat. L'entrenador va assumir el càrrec l'estiu del 2024 en relleu de Roger Vidal -actual entrenador de l'Olot. La Unió va descendir des de Lliga Elit en la seva primera temporada a Vilatenim i, en aquest inici de curs, els resultats tampoc han acompanyat.
En el comunicat, la Unió Esportiva Figueres afegeix que "l’actual staff assumirà els entrenaments del primer equip fins al nomenament d'un nou tècnic". El pròxim partit de l'equip altempordanès és aquest diumenge al camp del Mollet.
