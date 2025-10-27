Tenis taula
Una victòria i tres derrotes entre el CER l'Escala i el Tramuntana a Superdivisió
En un cap de setmana de doble partit, els escalencs guanyen a casa mentre que les figuerenques encara no s'estrenen
La Superdivisió masculina i femenina de tenis taula va reprendre’s amb un cap de setmana de doble jornada. El CER l’Escala va sumar la primera victòria en la seva estrena a casa, mentre que el Tennis Taula Tramuntana va caure en els seus dos duels i encara no ha sumat cap punt aquesta temporada.
El primer plat del CER va ser un derbi català contra l’Hospitalet a la Sala Polivalent de l’Escala. Els palistes no van decebre: el xoc va sobrepassar les quatre hores i es va resoldre per 4 a 2 pels altempordanesos. Chih-Wei Yeh i Artur Grela van guanyar els seus dos enfrontaments per sumar els quatre punts finals. El taiwanès va tornar a guanyar-ho tot en el partit de diumenge, a Santiago, però el CER va perdre per 4 a 2 contra l’Arteal.
El Tramuntana, al seu torn, va perdre en els dos partits que va disputar. El primer va ser a casa, contra el Miró Ganxets de Reus (2-4). Va fer els dos punts la nouvinguda Matilda Ekholm. El duel de la tercera jornada va tenir menys història: en un altre derbi, el Tramuntana va visitar el Vic, però les locals van dominar amb un clar 4 a 0. El Tramuntana buscarà la primera aquest divendres a Cartagena.
