Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tenis taula

Una victòria i tres derrotes entre el CER l'Escala i el Tramuntana a Superdivisió

En un cap de setmana de doble partit, els escalencs guanyen a casa mentre que les figuerenques encara no s'estrenen

L'equip del CER l'Escala pel partit conta l'Hospitalet.

L'equip del CER l'Escala pel partit conta l'Hospitalet. / Cedida

Roger Illa

Roger Illa

L'Escala / Figueres

La Superdivisió masculina i femenina de tenis taula va reprendre’s amb un cap de setmana de doble jornada. El CER l’Escala va sumar la primera victòria en la seva estrena a casa, mentre que el Tennis Taula Tramuntana va caure en els seus dos duels i encara no ha sumat cap punt aquesta temporada.

El primer plat del CER va ser un derbi català contra l’Hospitalet a la Sala Polivalent de l’Escala. Els palistes no van decebre: el xoc va sobrepassar les quatre hores i es va resoldre per 4 a 2 pels altempordanesos. Chih-Wei Yeh i Artur Grela van guanyar els seus dos enfrontaments per sumar els quatre punts finals. El taiwanès va tornar a guanyar-ho tot en el partit de diumenge, a Santiago, però el CER va perdre per 4 a 2 contra l’Arteal.

El Tramuntana, al seu torn, va perdre en els dos partits que va disputar. El primer va ser a casa, contra el Miró Ganxets de Reus (2-4). Va fer els dos punts la nouvinguda Matilda Ekholm. El duel de la tercera jornada va tenir menys història: en un altre derbi, el Tramuntana va visitar el Vic, però les locals van dominar amb un clar 4 a 0. El Tramuntana buscarà la primera aquest divendres a Cartagena.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
  2. “Figueres, ciutat de merda”
  3. Confirmen un nou cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà i ja en son divuit a Catalunya
  4. Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
  5. Sergio Clerigues, entrenador: “En trenta anys entrenant no havia vist mai res com el que ha fet Abderrahim Bouchikh”
  6. Desallotjades dues classes i la cuina de La Salle Figueres per olor de gas
  7. Abderrahim Bouchikh, un campió mundial que entrena al Poliesportiu de Figueres
  8. Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques

En marxa la rehabilitació del pont de l’Avinguda de la República Catalana d’Empuriabrava

En marxa la rehabilitació del pont de l’Avinguda de la República Catalana d’Empuriabrava

El Gremi de la Pagesia llança un ultimàtum a Generalitat i Estat i exigeix "mesures efectives" contra la dermatosi

El Gremi de la Pagesia llança un ultimàtum a Generalitat i Estat i exigeix "mesures efectives" contra la dermatosi

La nova vida de Dani Alves als 42 anys, de futbolista a predicador en una església a Girona: "S’ha de tenir fe, jo soc la prova d’això"

La nova vida de Dani Alves als 42 anys, de futbolista a predicador en una església a Girona: "S’ha de tenir fe, jo soc la prova d’això"

Una victòria i tres derrotes entre el CER l'Escala i el Tramuntana a Superdivisió

Una victòria i tres derrotes entre el CER l'Escala i el Tramuntana a Superdivisió

Cop d’efecte de l’Adepaf Txots en la visita al líder Cabrera (49-84)

Cop d’efecte de l’Adepaf Txots en la visita al líder Cabrera (49-84)

Mazón va acompanyar Vilaplana al pàrquing el dia de la dana abans d’una desconnexió de 37 minuts

Mazón va acompanyar Vilaplana al pàrquing el dia de la dana abans d’una desconnexió de 37 minuts

Detenen un jove de 18 anys per fer tocaments a dues adolescents a les Fires de Girona

Detenen un jove de 18 anys per fer tocaments a dues adolescents a les Fires de Girona

La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués

La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués
Tracking Pixel Contents