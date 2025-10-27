Premis
Roses reconeix el talent i l’esforç esportiu en la sisena Nit de l’Esport
Pere López Gil s'endú el premi a l'esportista més destacat d'aquesta edició
Roses va celebrar el passat divendres la sisena edició de la Nit de l’Esport. Durant la gala, es van lliurar les distincions corresponents a la temporada 2024-2025. El premi a l’esportista més destacat de l’any va ser per Pere López Gil, especialista en triatló i duatló, pels èxits assolits durant una temporada en la qual ha assolit títols com el Campionat de Catalunya de Duatló Sprint, la Mitja Marató d’Empúries en categoria Màster 60 o la medalla de bronze al Campionat del Món Multiesport de Pontevedra.
Com a equip més destacat, el reconeixement va recaure en el femení de rem del GEN Roses, per la "constància, el compromís i el treball en equip d’un conjunt que s’ha consolidat com a referent del rem al municipi". El guardó a la promoció de l’esport va ser per al Club de Boxa Warriors de Roses, club que ja aplega uns tres-cents socis. En la categoria de projecció esportiva, el premi va anar per Aniol Oliver Sagué, nedador d’aigües obertes del Club Natació Figueres que ha acumulat nombrosos èxits en campionats de Catalunya i Espanya, i que destaca també com a membre de la selecció catalana. Finalment, el reconeixement a la trajectòria esportiva va recaure en Anna Jorquera Navarro, que ha brillat en disciplines com el taekwondo, l’halterofília i el Crossfit, amb una carrera plena de títols a nivell català, estatal i internacional.
El consistori va concedir, a més, dues mencions especials. La menció especial va ser per Sergi Vera Font, triatleta amb una destacada trajectòria en proves d’alt nivell com l’Ironman World Championship de Niça, l’Ironman de Vitòria o el Campionat d’Espanya de llarga distància. La menció honorífica in memoriam es va atorgar a Ingo Mattheuer, en reconeixement a la seva tasca com a director i ànima de la Copa de Roses, que ha convertit el municipi en un punt de trobada internacional per a milers de joves esportistes.
L’acte, conduït per Ana Arjol, va comptar amb la presència de l’alcalde de Roses, Josep M. Martínez, del representant territorial de l’Esport a Girona, Narcís Casassa, i del regidor d’Esports, Miguel Ángel Muñoz, encarregats de lliurar els guardons. El premi a l’esportista més destacat de l’any el va lliurar Suli Batis, jugador de futbol platja i esportista més destacat de la passada edició.
Com a cloenda, cada premiat va rebre una rèplica en bronze de l’obra “Trofeu Victòria”, realitzada per l’escultor rosinc Antonio Sánchez Santiago, una peça ja convertida en símbol de reconeixement i excel·lència dins de l’esport rosinc.
