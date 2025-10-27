Barça
La nova vida de Dani Alves als 42 anys, de futbolista a predicador en una església a Girona: "S’ha de tenir fe, jo soc la prova d’això"
L’exdefensor ha fet un gir radical a la seva vida després de sortir de presó i ara s’autodefineix com un "discípul" del Senyor
Pol Langa
La vida de Dani Alves ha fet un canvi de 180 graus en pocs mesos. Des que va sortir de la presó, ha recuperat la relació amb la seva dona, la model canària Joana Sanz, i fins i tot han donat la benvinguda a la seva primera filla en comú.
Una altra de les grans diferències respecte al passat és la dedicació vital de l’exjugador del FC Barcelona i tants altres clubs. Mentre que fins a l’escàndol per agressió sexual Alves era una persona coneguda pel seu professionalisme i longevitat dins del món del futbol, des que va recuperar la llibertat és una persona completament entregada a Déu.
Així s’ha encarregat de demostrar-ho a les seves xarxes socials, on les escenes del dia a dia i a la gespa han deixat pas a nombroses referències a Jesucrist i escenes bíbliques. De fet, en el seu ‘feed’ només es pot saber que es va dedicar al futbol durant tants anys per alguna imatge amb les seves antigues samarretes de fons o alguna foto solta de la seva etapa en actiu.
En la nova aparició pública d’Alves se’l veu a l’església Elim de Girona al més pur estil dels predicadors tan comuns a Amèrica, on anuncien la paraula de Déu en conferències a viva veu davant un públic, en aquest cas els fidels, entregats.
"S’ha de tenir fe, germans meus, jo soc la prova d’això. Perquè aquí el que Déu promet, és el que Déu compleix", s’escolta l’antic lateral més premiat de la història del futbol. Alves va trobar en el seu cas un exemple perfecte per demostrar com l’efecte de la ‘crida del Senyor’ pot ser reparador fins a la màxima expressió.
"Enmig de les turbulències, enmig de la tempesta, sempre hi ha un missatger de Déu. I aquest missatger en el pitjor moment de la meva vida, em va recollir, em va portar cap a l’Església, cap al camí, i avui jo soc al camí gràcies a ells", comentava davant l’atenta audiència després d’assegurar que "va fer un pacte amb Déu", i que amb la seva ajuda va poder sortir del clot.
Alves va ser acusat d’agredir sexualment una jove al lavabo d’una discoteca de Barcelona el 2022 i va estar 14 mesos en presó preventiva, fins que el TSJC va anul·lar la condemna per unanimitat al trobar incongruències en les proves que es van presentar.
Ara, amb una vida completament canviada, Alves es defineix com un "discípul de Déu" i ha començat el que sembla ser la seva carrera com a ‘influencer’ de la fe i la paraula de Jesús.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- “Figueres, ciutat de merda”
- Confirmen un nou cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà i ja en son divuit a Catalunya
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- Abderrahim Bouchikh, un campió mundial que entrena al Poliesportiu de Figueres
- Sergio Clerigues, entrenador: “En trenta anys entrenant no havia vist mai res com el que ha fet Abderrahim Bouchikh”
- Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
- Santi Vila: 'Amb Puigdemont hi mantinc una gran relació d'amistat