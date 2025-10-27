Primera Catalana
Cop d’efecte de l’Adepaf Txots en la visita al líder Cabrera (49-84)
L'equip figuerenc fa gala d'una enorme defensa per guanyar els maresmencs, imbatuts fins ara, per 35 punts
El partit entre l’Adepaf Txots i el Cabrera es preveia molt disputat, ja que l’equip maresmenc arribava imbatut i amb el millor basket-average de l’inici de lliga. A la pista, però, no va haver-hi color: l’Adepaf va guanyar de trenta-cinc punts, per 49 a 84, i va firmar així una victòria de prestigi i un resultat que serveix de carta de presentació de cara a la candidatura pel retorn a Copa Catalunya.
El conjunt de Marc Delemus va fer un partit pràcticament immillorable: va manar en tot moment en el marcador i no va deixar de distanciar-se, gràcies a diversos parcials a favor molt destacats. En l’últim quart, l'Adepaf va fer sang amb un parcial de 9 a 24 que va acabar deixant la contundent diferència final en l’electrònic. El Cabrera, que duia una mitjana de noranta punts anotats per partit, no va poder arribar ni als cinquanta en aquesta ocasió.
Gràcies a aquest resultat, l’Adepaf Txots es col·loca ja colíder de Primera Catalana, empatat a victòries amb tres equips més (Cabrera, Palamós i Blanes).
