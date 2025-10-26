Tercera RFEF
Diumenge de victòries convincents pel Peralada i l'Escala
L'Escala guanya a casa, contra la Montanyesa (1-0) i el Peralada continua pel bon camí a Lleida (0-2)
L'Escala i el Peralada continuen guanyant i convencent a Tercera RFEF. L'Escala ho ha fet al Nou Miramar, en la visita de la Montanyesa, mentre que el Peralada ha encadenat dues victòries consecutives per primer cop aquesta temporada, gràcies a una bona segona part a Lleida (0-2).
L'Escala de David Gurillo està brillant en aquest inici de temporada, però sobretot ho està fent a casa. Només dos punts s'ha escapat en els quatre partits que l'equip ha jugat fins ara al Nou Miramar. L'última víctima del camp escalenc és la Montanyesa. L'Escala n'ha fet prou amb un únic gol de Joan Maynau en el temps afegit de la primera meitat per guanyar per la mínima i amb una nova porteria a zero. No ha fet falta que el pitxitxi Youssef veiés porteria, i l'Escala és, ara mateix, líder provisional de Tercera. Només pot avançar-lo a la taula el Badalona, que jugarà a les set del vespre al camp del Vilassar de Mar.
El Peralada, per la seva banda, continua demostrant una bona reacció posterior a la derrota de fa dues setmanes en el derbi. L'equip d'Àlex Marsal ha guanyat el seu segon partit seguit, aquest cop al Segrià i contra un Lleida Esportiu que, tot i ser cuer, no ha posat les coses gens fàcils. El marcador no s'ha mogut fins ben entrada la segona meitat, quan Gerard Caixàs ha trencat l'empat (79'). El Lleida, que ja n'havia tingut de clares, ha premut encara més l'accelerador, però el Peralada ha mostrat la seva versió més competitiva per mantenir la porteria a zero i, ja en el temps afegit, trenar una jugada d'atac entre Pinart i Llorenç Busquets que el gironí ha convertit en el segon i definitiu gol. El Peralada suma ara catorze punts, confirma haver recuperat les bones sensacions i ja mira cap a dalt.
- “Figueres, ciutat de merda”
- Confirmen un nou cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà i ja en son divuit a Catalunya
- Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
- Mor als 52 anys l'aventurer i fotògraf figuerenc John Laboria
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 25 i 26 d'octubre a l'Alt Empordà
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- ERC 'tira' Figueres i Girona
- Andrea Tova, mexicana a Catalunya: “Em vaig equivocar de país. No sabia que parlaven català”