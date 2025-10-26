Kick-boxing
Abderrahim Bouchikh, un campió mundial que entrena al Poliesportiu de Figueres
El lluitador de kick-boxing figuerenc s'ha penjat dues medalles d'or en els World Kickboxing Championships, la cita amb més història de la modalitat
Bouchikh va tornar a entrenar fa tot just uns mesos, després de deu anys d'inactivitat, i ara ja és a prop de passar a la categoria professional
És figuerenc, té trenta-quatre anys i, des de fa pocs dies, és doble campió del món amateur. Abderrahim Bouchikh es va penjar dues medalles d'or als World Kickboxing Championships disputats a Sheffield, a Anglaterra, i va assolir així el punt més àlgid de la seva particular trajectòria. Una carrera que té clar que vol seguir fent créixer i que planeja professionalitzar en un futur pròxim.
El lluitador del Club Boxa Figueres va ser convocat per la selecció espanyola per participar en la que és la competició amb més història del kick-boxing. Era el primer cop que assistia a una cita d'aquesta envergadura, però, tot i això, tenia clar que buscava la medalla. Bouchikh va competir en dues categories diferents: en kick-boxing convencional i en K1, en la qual també es poden utilitzar els genolls a l'hora de colpejar. No va haver de baixar de pes, com havia fet en altres casos, ja que va competir en la franja d'entre 73 i 76 quilograms. Entre el divendres 17 i el diumenge 19 d'octubre va disputar un total de quatre combats entre totes dues modalitats, i en tots ells va endur-se la victòria.
En el kick-boxing convencional va superar tres rondes contra rivals d'Irlanda, Nova Zelanda i, a la final, contra el francès Elouan Gerony. "En els dos primers vaig guanyar bé i per punts, però el francès venia molt fort i va estar molt igualat", analitza. Va haver de tirar de repertori per aixecar el preuat cinturó: el va aconseguir "caçar", explica, amb un high kick, una puntada de peu elevada, al cap. Les coses van anar diferent en K1, on alguns abandonaments aliens van fer que es disputés el títol directament a la final. En aquest cas, va tombar el polonès Patryk Rzepecki.
Trajectòria interrompuda
Les dues medalles d'or són el premi a una dedicació a l'esport de combat que va començar quan Abderrahim Bouchikh tenia quinze anys. Va ser llavors quan el figuerenc va endinsar-se en el kick-boxing, arribant a ser dos cops campió de Catalunya. La seva trajectòria va frenar-se de cop quan tenia vint-i-quatre anys, ara en fa deu. Va plegar per feina i va estar quasi nou anys practicant altres esports com el futbol, però fa uns mesos va decidir tornar al ring.
Tot i començar de jove, Bouchikh va deixar el kick-boxing durant deu anys i va tornar fa uns mesos.
Va tenir-hi molt a veure qui és ara el seu entrenador i mànager, Sergio Clerigues. "Va veure que tenia bona tècnica i em va animar a tornar a competir fins que em va sortir l'oportunitat d'anar al Mundial", diu. Només té paraules d'agraïment pel tècnic, de qui diu que és "del millor que tenim per la zona" i de qui destaca la seva capacitat "especial" a l'hora de motivar-lo. Amb Clerigues, Bouchikh segueix ara mateix un estricte entrenament diari: els dimarts i els dijous toca treball de tècnica, els dilluns i els dijous hi afegeix el físic, els dissabtes fa espàrring i els diumenge surt a córrer per preparar la resistència pulmonar.
L'estil del lluitador figuerenc té una particularitat: com que és esquerrà, resulta més difícil defensar-lo que a un dretà, contra qui la major part dels rivals estan més acostumats a enfrontar-se. "Això els trenca els esquemes", explica, reconeixent que la seva habilitat a l'hora de colpejar amb la mà i la cama són els seus dos punts forts.
El següent pas
Un cop obtingut el Mundial amateur, Bouchikh té ara un somni: guanyar també en una categoria professional dels World Kickboxing Championships per on han passat els millors lluitadors de la història. El primer pas per acostar-se a l'objectiu és la professionalització. El figuerenc té clar que farà algun combat amateur més -"dos, tres, quatre... ja veuré", diu- i s'estrenarà després a la categoria professional. Llavors, es trobarà amb canvis en la normativa i amb un nivell, és clar, superior. Té clar el seu objectiu immediat. De moment, però, pas a pas. Un cop recuperat del Mundial, tornarà a pujar al ring el pròxim 23 de novembre, a Girona.
