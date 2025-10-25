Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Primera Catalana

Un Figueres estèril continua adormit a Primera Catalana (0-2)

La Juventus de Lloret guanya amb solvència a Vilatenim en un partit en el qual la Unió no ha tingut quasi cap ocasió de gol

Uriel Brugnoni, del Figueres, en el partit contra el Tossa.

Uriel Brugnoni, del Figueres, en el partit contra el Tossa. / Pics Blanes

Roger Illa

Figueres

El Figueres ha tornat a perdre a casa, contra la Juventus de Lloret, i s'allunya cada cop més de les posicions capdavanteres de Primera Catalana. L'equip selvatà no ha necessitat grans escarafalls per endur-se amb comoditat la victòria de Vilatenim. El marcador ha estat de 0 a 2, amb un gol a cada meitat.

La primera part ha tingut poca història fins ben passada la mitja hora. Els primers trenta-cinc minuts només han deixat una ocasió visitant, un xut a mitjana altura que ha refusat Ferretti. Cap dels dos equips ha estat capaç de consolidar-se amb pilota. Quan s'aproximava la mitja part, el Figueres ha estat capaç, per fi, d'acostar-se a la porteria rival. Primer ha avisat Sicka, tímidament, i poc després Santi ha tingut la més clara a passada de l'extrem del planter, però el xut des de dins l'àrea li ha sortit centrat. I quan semblava estar millor la Unió, una internada per banda ha estat defensava amb poca contundència i la Juve ha fet el primer. Era el minut 44.

De cara a la segona part, la Unió tenia dues opcions: podia valer-se de les mínimes aproximacions finals, o podia quedar tocada pel 0-1. S'ha donat la segona possibilitat. El Figueres no ha tornat a generar ni una sola ocasió per si mateix. Només un xut de Sicka després d'una falta d'entesa en la defensa lloretenca s'ha pogut assemblar a una oportunitat. La Juve ha viscut tranquil·la, no ha patit gens defensivament i, a més, ha sabut seguir pressionant. En el minut 78, el recentment incorporat Martí Vergés ha pagat aquest exercici defensiu rival, ha perdut una pilota compromesa i la Juventus ha sentenciat amb el segon gol de la tarda.

Amb quasi tota la jornada per jugar, el Figueres és cinquè i possiblement baixarà més posicions abans del dilluns. L'equip d'Hèctor Simón -que ha marxat al vestidor dedicant botifarres a l'afició unionista- ha sumat només tres dels darrers dotze punts. La pròxima jornada durà la Unió a Mollet, diumenge vinent a les dotze del migdia.

