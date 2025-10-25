Primera Catalana
Un Figueres estèril continua adormit a Primera Catalana (0-2)
La Juventus de Lloret guanya amb solvència a Vilatenim en un partit en el qual la Unió no ha tingut quasi cap ocasió de gol
El Figueres ha tornat a perdre a casa, contra la Juventus de Lloret, i s'allunya cada cop més de les posicions capdavanteres de Primera Catalana. L'equip selvatà no ha necessitat grans escarafalls per endur-se amb comoditat la victòria de Vilatenim. El marcador ha estat de 0 a 2, amb un gol a cada meitat.
La primera part ha tingut poca història fins ben passada la mitja hora. Els primers trenta-cinc minuts només han deixat una ocasió visitant, un xut a mitjana altura que ha refusat Ferretti. Cap dels dos equips ha estat capaç de consolidar-se amb pilota. Quan s'aproximava la mitja part, el Figueres ha estat capaç, per fi, d'acostar-se a la porteria rival. Primer ha avisat Sicka, tímidament, i poc després Santi ha tingut la més clara a passada de l'extrem del planter, però el xut des de dins l'àrea li ha sortit centrat. I quan semblava estar millor la Unió, una internada per banda ha estat defensava amb poca contundència i la Juve ha fet el primer. Era el minut 44.
De cara a la segona part, la Unió tenia dues opcions: podia valer-se de les mínimes aproximacions finals, o podia quedar tocada pel 0-1. S'ha donat la segona possibilitat. El Figueres no ha tornat a generar ni una sola ocasió per si mateix. Només un xut de Sicka després d'una falta d'entesa en la defensa lloretenca s'ha pogut assemblar a una oportunitat. La Juve ha viscut tranquil·la, no ha patit gens defensivament i, a més, ha sabut seguir pressionant. En el minut 78, el recentment incorporat Martí Vergés ha pagat aquest exercici defensiu rival, ha perdut una pilota compromesa i la Juventus ha sentenciat amb el segon gol de la tarda.
Amb quasi tota la jornada per jugar, el Figueres és cinquè i possiblement baixarà més posicions abans del dilluns. L'equip d'Hèctor Simón -que ha marxat al vestidor dedicant botifarres a l'afició unionista- ha sumat només tres dels darrers dotze punts. La pròxima jornada durà la Unió a Mollet, diumenge vinent a les dotze del migdia.
