Tercera RFEF
Youssef Zayzoun, el davanter de moda a Tercera: "Estic vivint molt més a prop de l'àrea"
"No m'esperava fer tants gols, però benvingut sigui"
"L'important és anar partit a partit, l'Escala és un club molt humil"
El palafrugellenc Youssef Zayzoun és una de les sensacions de l'inici de temporada a Tercera RFEF. El davanter, de vint-i-quatre anys i firmat aquest estiu procedent del Cerdanyola, suma set gols en els primers set partits de lliga i lidera amb contundència la cursa pel premi de màxim golejador i de l'Amos de l'Àrea. La seva aportació ofensiva és només una de les diverses bones notícies d'un Futbol Club l'Escala que ha començat la temporada somrient més que mai.
Set gols en els primers set partits de Tercera. Com està veient aquest inici de temporada?
Estic molt content, tant en l'àmbit individual com en el col·lectiu. Veig l'equip molt bé i jo m'estic sentit molt còmode, la veritat.
Esperava arribar a la vuitena jornada amb set gols?
(Riu) No, no m'ho esperava, però benvingut sigui. Aquest any m'està tocant el rol d'ajudar en forma de gols, i tot el que sigui ajudar l'equip de la manera que sigui m'està bé.
"Aquest any m'està tocant el rol d'ajudar l'equip en forma de gols"
Quina està sent la clau, a títol individual, per tal que estigui veient tanta porteria?
Sobretot crec que, a diferència d'altres anys, aquesta temporada estic vivint molt més a prop de l'àrea. Normalment, en anys anteriors, he estat jugant més per fora, d'extrem, i buscant l'u contra u per arribar fins a la línia de fons i fer la passada enrere. Arribava menys a l'àrea que ara, que estic fent de punta.
Quan li va arribar la proposta de firmar per l'Escala ja sabia que tindria aquest nou rol?
Sí, em vaig reunir amb en David Gurillo, que sabia que anava a ser l'entrenador, i em va explicar la proposta. Ell té les idees molt clares. Em va dir com volia jugar, com atacaríem i, en aquest cas, ja em va comentar la idea de jugar amb la formació que estem utilitzant actualment, i també la demarcació que jo ocuparia.
Com és la seva relació amb el míster, com estan anant els primers mesos de feina amb ell?
Molt bé, com et dic, té les idees molt clares, sap el que vol i així t'ho transmet. La relació és molt bona, tant amb mi com amb els meus companys, i estem remant tots cap a la mateixa direcció.
Estan tenint un repartiment de rols interessant entre els davanters, amb Sanku, Adri Expósito i Aliou Traoré. Com està funcionant això?
L'equip està pensat per això: per poder suplir-nos els uns als altres i per explotar tant les meves habilitats com les de qui sigui el meu company a la davantera. Crec que quan jugo amb qualsevol dels tres ens entenem, sabem quin perfil de jugador té cadascú i el que necessitem l'un de l'altre.
En aquesta arribada a l'Escala l'ha sorprès especialment algun jugador?
Si soc sincer, a la gran majoria els coneixia: o hi havia compartit vestidor, com amb Josu o Marc Gelmà, o sabia qui eren perquè són gent coneguda a la província de Girona. Sí que és veritat que m'ha sorprès molt Marc Bech a escala individual. No havíem coincidit i és un jugador top de la categoria.
"Quan jugo amb qualsevol dels tres davanters ens entenem, sabem quin perfil de jugador té cadascú i el que necessitem l'un de l'altre"
Com es defineix com a jugador?
Soc un jugador a qui li agrada atacar, vertical i sobretot veloç.
Aprofitant que ha començat tant bé, s'atreveix a marcar-se algun objectiu concret de gols?
Sincerament, no hi penso. Ni ho vaig fer al principi ni ho faré ara... Si venen els gols, benvingut sigui, però l'important és ajudar que l'equip guanyi i fer-ho de la manera que sigui: en gols, en assistències o en joc.
La filosofia que pregona fins ara David Gurillo és el "partit a partit". Veig que també ho ha transmès als jugadors.
En el vestidor estem mentalitzats d'anar setmana a setmana. Gran part de l'equip sap el que és aquesta categoria; una categoria molt complicada, en la qual mai se sap què pot passar. L'important és anar partit a partit, sumar els màxims punts possibles i, quan arribem al final de temporada, veurem què podem i què no podem fer.
Prefereixen no posar-se, per exemple, l'objectiu del play-off.
No, hem de ser molt humils. L'Escala és un club molt humil, que no porta gaire temps a la categoria, si bé és cert que s'estan fent les coses molt bé aquí dins per tal de créixer com a club.
