El Tour torna a les comarques gironines setze anys després

La tercera etapa de la gran ronda francesa del 2026 passarà per Ripoll, Planoles, la Molina i Puigcerdà el 6 de juliol

El darrer cop que va trepitjar territori gironí va ser el 2009 amb una etapa que va sortir de Girona i va resseguir la ruta del carrilet per Cassà, Llagostera o Sant Feliu fins a Barcelona

Una imatge de la sortida del Tour de França del 2009.

Una imatge de la sortida del Tour de França del 2009. / Marc Martí Font

Marc Brugués

Girona

El Tour de França tornarà l'estiu vinent les comarques gironines setze anys després de la darrera vegada. La millor prova ciclista del món s'ha presentat aquest migdia i ha revelat el recorregut de la tercera etapa, el dia 6 de juliol, que sortirà de Granollers i acabarà als Angles, tot passant per diverses localitats gironines com ara Ripoll, Planoles, la Molina i Puigcerdà. Un trajecte de 196 quilòmetres que servirà per veure en directe alguns els millors corredors del moment com Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard, entre altres. L'etapa sortirà de Granollers i serà la tercera d'una cursa amb un clar accent català que donarà el tret de sortida amb una contrarellotge a Barcelona i continuarà amb una altra entre Tarragona i Barcelona.

Joaqui Nadal, Anna Pagans i Enric Vilert, al moment de la sortida

Joaquim Nadal, Anna Pagans i Enric Vilert, al moment de la sortida / Marc Martí Font

Els aficionats gironins al ciclisme, doncs, podran rememorar aquella etapa del 2009 que va sortir de Girona i va seguir la ruta del carrilet per Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa, Lloret i Blanes fins arribar a Barcelona.

El recorregut de l'etapa

El recorregut de l'etapa / Le Tour

Aquell dia pels carrers de Girona es van aplegar unes cent cinquanta mil persones entre la sortida a la Copa i altres punts diferents. El seguiment va ser massiu també a les altres localicats amb unes vint mil a Sant Feliu, per exemple. L'etapa la va guanyar Thor Hushvod per davant d'Óscar Freire, mentre que Fabian Cancellara era el líder de la general.

