Ciclisme
El Tour torna a les comarques gironines setze anys després
La tercera etapa de la gran ronda francesa del 2026 passarà per Ripoll, Planoles, la Molina i Puigcerdà el 6 de juliol
El darrer cop que va trepitjar territori gironí va ser el 2009 amb una etapa que va sortir de Girona i va resseguir la ruta del carrilet per Cassà, Llagostera o Sant Feliu fins a Barcelona
Marc Brugués
El Tour de França tornarà l'estiu vinent les comarques gironines setze anys després de la darrera vegada. La millor prova ciclista del món s'ha presentat aquest migdia i ha revelat el recorregut de la tercera etapa, el dia 6 de juliol, que sortirà de Granollers i acabarà als Angles, tot passant per diverses localitats gironines com ara Ripoll, Planoles, la Molina i Puigcerdà. Un trajecte de 196 quilòmetres que servirà per veure en directe alguns els millors corredors del moment com Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard, entre altres. L'etapa sortirà de Granollers i serà la tercera d'una cursa amb un clar accent català que donarà el tret de sortida amb una contrarellotge a Barcelona i continuarà amb una altra entre Tarragona i Barcelona.
Els aficionats gironins al ciclisme, doncs, podran rememorar aquella etapa del 2009 que va sortir de Girona i va seguir la ruta del carrilet per Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa, Lloret i Blanes fins arribar a Barcelona.
Aquell dia pels carrers de Girona es van aplegar unes cent cinquanta mil persones entre la sortida a la Copa i altres punts diferents. El seguiment va ser massiu també a les altres localicats amb unes vint mil a Sant Feliu, per exemple. L'etapa la va guanyar Thor Hushvod per davant d'Óscar Freire, mentre que Fabian Cancellara era el líder de la general.
- Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina
- Enterren a Figueres l'home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella en espera de poder-lo identificar
- El Grup Iris denuncia el robatori d'una guardiola amb 'força diners' durant la Cursa de la Dona de Figueres
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Un robatori de cotxes a Roses destapa una xarxa internacional que enviava vehicles sostrets fins a Gàmbia
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025
- L'enginyer figuerenc Jordi Agustí és el nou director general de Recursos Hídrics de la Generalitat