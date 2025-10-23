Futbol
Antonio Escudero és el nou vicepresident econòmic de la Federació Catalana de Futbol
L'empresari també és el vicepresident de l'Àrea Social del Futbol Club Barcelona
Antonio Escudero és el nou vicepresident econòmic de la Federació Catalana de Futbol (FCF). L'empresari assumeix el càrrec després d'una reunió celebrada aquest dimecres a la tarda. Escudero, també actual vicepresident responsable de l’Àrea Social al Futbol Club Barcelona, ha estat sempre lligat al futbol català. Va ser àrbitre de futbol d'elit entre 1973 i 1984, va presidir el Girona FC entre el 1999 i el 2001 i, des de 2021, és directiu de la junta de Joan Laporta.
En l'àmbit professional, Escudero és president del Grup Escudero, del setmanari Hora Nova i de la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona. També és vicepresident de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya.
L'anunci del nou càrrec d'Escudero arriba en un moment de cert terrabastall a la Federació Catalana de Futbol, especialment en la zona de l'Alt Empordà i Girona. Qui era el delegat territorial de la FCF a Girona, l'arbucienc Jordi Bonet, va ser rellevat del càrrec a finals de juliol. Poc temps després, el figuerenc Carles Mallart, llavors sotsdelegat federatiu, va negar-se a assumir el càrrec de Bonet i va renunciar al seu paper de directiu de l'òrgan.
