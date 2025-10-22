Waterpolo
El Waterpolo Figueres obre el recompte de victòries contra l'Anglès
S'imposa per 10 a 18 amb vuit gols de Nil Franch
L’equip masculí absolut del Club Waterpolo Figueres va guanyar dissabte el segon partit de la temporada a Segona Divisió. El conjunt es va imposar amb claredat contra el Club Waterpolo Anglès (10-18), en un duel que va permetre rotar els jugadors de la jove plantilla. Tot i patir més del compte en defensa, l'equip figuerenc va estar correcte en atac per no patir en cap moment i distanciar-se des del principi. Nil Franch va ser l'anotador més destacat del partit amb un total de vuit gols.
El Figueres venia de perdre en els penals en la primera jornada, a la piscina del GEiEG gironí. Ara lideren la taula amb quatre punts, si bé només tres dels vuit conjunts de la competició han disputat ja dos partits.
