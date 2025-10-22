Curses
La Selvatjada es prepara per viure la seva segona edició
Es disputarà aquest diumenge i tindrà dues distàncies de 7,5 i de 15 quilòmetres
La Selvatjada, la cursa de trailrunning disputada a Selva de Mar, viurà aquest dissabte vinent la seva segona edició. L'edició tindrà dues modalitats que recorreran el Parc Natural del Cap de Creus: la Selvatjada Curta (de 7,5 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu dissenyats per a tots els públics) i la Selvatjada Llarga, de 15 quilòmetres més tècnics i amb més de 800 metres de desnivell positiu. Les dues distàncies tindran la sortida (a les 10h la Llarga, a les 10:15h la Curta) i l'arribada a la plaça del poble.
Un cop completades les curses es farà l'entrega de premis, una sèrie de sortejos i l'after run amb música. La inscripció es pot fer a través d'aquest enllaç i inclou el dorsal, una samarreta i un vermut.
