Judo

Els judokes empordanesos Adrià López i Aleksei Mustafin es pengen el bronze a la Copa de Catalunya

López pertany al Judo Club Nakama i Mustafin, al Gimnàs Savas

Adrià López amb el seu entrenador, Hugo Robles.

Roger Illa

Badia del Vallès

El vilafantenc Adrià López, judoka del Judo Club Nakama, i el figuerenc Aleksei Mustafin, del Judo Savas, van tornar amb una medalla de bronze de la seva participació a l'última Copa Catalunya d'edat júnior. López va obtenir-la en la categoria de menys de noranta quilograms, mentre que Mustafin va fer-ho en la de menys de cent quilograms.

Aleksei Mustafin, vestit de blau, amb el tècnic Miquel Riera a la seva dreta.

A banda, pel Savas també va competir Guiu Abril en els -73 quilograms. Tot i guanyar el primer combat, va quedar-se sense pujar al podi. Els judokes del Savas van assistir a la cita acompanyats pel seu tècnic, Miquel Riera, i Adrià López va fer-ho amb Hugo Robles, entrenador del Nakama.

