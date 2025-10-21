Curses
El Circuit Gironí de Cros passa aquest diumenge per Castelló d’Empúries
Començarà a dos quarts de deu i tindrà atletes de totes les categories
El Circuit Gironí de Cros celebrarà, aquest diumenge vinent, la seva segona jornada de la temporada a Castelló d’Empúries. La prova tindrà atletes de totes les edats, des dels Caganius, els més petits, fins als màster (de més de quaranta-cinc anys). L'acte està organitzat pel Consell Esportiu de l'Alt Empordà, l'Associació Atlètica Figueres i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.
Els recorreguts tindran el punt de sortida al Parc del Trabuc. N'hi haurà delimitats tres de diferents, de 2.000, 1.000 i 600 metres. Cada categoria correrà diferents distàncies; destaquen els 7.600 metres que faran els atletes Sots-23 i Sènior masculí.
La matinal de curses s'iniciarà a dos quarts de deu amb la sortida de la categoria Open, i es tancarà a tres quarts d'una del migdia. A banda, hi haurà tres horaris pels lliuraments de medalles, a les onze, dos quarts de dotze i tres quarts menys cinc d'una.
