Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Curses

El Circuit Gironí de Cros passa aquest diumenge per Castelló d’Empúries

Començarà a dos quarts de deu i tindrà atletes de totes les categories

La primera prova del Circuit Gironí de Cros a Caldes de Malavella, el passat cap de setmana.

La primera prova del Circuit Gironí de Cros a Caldes de Malavella, el passat cap de setmana. / Consell Esportiu de la Selva

Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries

El Circuit Gironí de Cros celebrarà, aquest diumenge vinent, la seva segona jornada de la temporada a Castelló d’Empúries. La prova tindrà atletes de totes les edats, des dels Caganius, els més petits, fins als màster (de més de quaranta-cinc anys). L'acte està organitzat pel Consell Esportiu de l'Alt Empordà, l'Associació Atlètica Figueres i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.

Els recorreguts tindran el punt de sortida al Parc del Trabuc. N'hi haurà delimitats tres de diferents, de 2.000, 1.000 i 600 metres. Cada categoria correrà diferents distàncies; destaquen els 7.600 metres que faran els atletes Sots-23 i Sènior masculí.

La matinal de curses s'iniciarà a dos quarts de deu amb la sortida de la categoria Open, i es tancarà a tres quarts d'una del migdia. A banda, hi haurà tres horaris pels lliuraments de medalles, a les onze, dos quarts de dotze i tres quarts menys cinc d'una.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents