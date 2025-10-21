Segona Catalana
El Bàsquet Vilafant fa curt en la visita del líder
Tot i mantenir la igualtat en el marcador fins al tercer quart, el Sant Narcís s’acaba imposant en el Municipal Joel González (59-71)
Tot i fer un bon paper i aguantar el tipus durant una bona estona contra el líder, el Bàsquet Vilafant va acabar perdent en la visita del Sant Narcís (59-71). L’equip gironí és l’únic conjunt que ho ha guanyat tot a Segona Catalana.
El Vilafant va imposar un bon ritme i intensitat durant el primer tram del partit. El resultat va estar igualat i va tenir diverses alternances durant els dos primers quarts, i el Vilafant va marxar al descans amb un lleuger avantatge al marcador. En el tercer quart, però, els de Jordi Burgas van defallir i el Sant Narcís va aprofitar la falta d’encert local per escapar-se. El parcial gironí va deixar els taronja dotze punts per sota.
En l’últim període el Vilafant va poder apropar-se fins als quatre punts, però els visitants van mantenir la solidesa i es van endur la seva quarta victòria. El Bàsquet Vilafant té ara dues victòries i dues derrotes a la lliga. El pròxim partit serà aquest dissabte vinent a les vuit del vespre, a la pista del filial del Bisbal Bàsquet.
