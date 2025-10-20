Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tercera RFEF

El Peralada fa les paus amb el Municipal (1-0)

Un gol de Master Omar a la segona meitat desencalla el partit contra el Vilanova (1-0) i suposa la primera victòria de la temporada a casa

El Peralada celebra la victòria al vestidor. / CF Peralada

Roger Illa

Peralada

Rebia un rival en bona dinàmica i venia de caure amb claredat en el derbi amb l’Escala, però el Peralada va mostrar la seva versió més seriosa per retrobar-se amb la victòria tres setmanes més tard. Els tres punts contra el Vilanova i la Geltrú, a més, tenen un important afegitó anímic: representen la primera victòria a casa de la temporada dels xampanyers. L’estrena al Municipal s’havia resistit en els tres igualats partits anteriors, i va acabar arribant finalment en la setena jornada.

La primera part del partit va estar igualada, amb ocasions per a tots dos equips i amb un Arnau Fàbrega que continua intervenint positivament des de la porteria. L’únic gol del partit va arribar a la segona meitat, en el minut 57. Gerard Caixàs va recollir un servei de banda, va fer una passada enrere i Master Omar, des de l’àrea petita, només va haver d’empènyer la pilota. És el tercer gol de la temporada del gambià, que no mullava des de la segona jornada i que havia estat suplent en la setmana del derbi. En els compassos finals el Peralada en va tenir per sentenciar, però el Vilanova -que no perdia des de feia més d’un mes- també va apropar-se més d’un cop amb claredat. L’equip d’Àlex Marsal va fer la feina i va poder aguantar un 1 a 0 que suposa un gran estímul d’energia de cara a les pròximes jornades.

El Peralada és ara novè amb onze punts, i té més a prop el play-off que les places de descens. L’equip encara no ha pogut encadenar dues victòries consecutives i buscarà aconseguir-ho en la visita al cuer, el Lleida Esportiu. Jugaran diumenge a les dotze.

TEMES

