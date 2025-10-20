Primera Catalana
L’Adepaf Txot’s suma la primera victòria a casa, contra el Caldes (67-55)
És el tercer partit guanyat pels figuerencs en quatre jornades
L’Adepaf Txot’s va guanyar el seu tercer partit en quatre jornades a Primera Catalana, contra el CN Caldes (67-55). El resultat suposa també la primera victòria com a local del conjunt de Marc Delemus. L’equip va mostrar-se especialment sòlid a partir del tercer quart. L’Adepaf va arribar a tenir divuit punts d’avantatge en el marcador. Finalment, el resultat definitiu va deixar els altempordanesos dotze unitats per sobre dels vallesans.
El pròxim partit, diumenge vinent a un quart de vuit del vespre, serà dels decisius: l’Adepaf Txot’s, segon, visitarà la pista del líder imbatut, el Cabrera. El conjunt figuerenc tindrà la missió de tombar un rival que apunta a ser un dels grans favorits en la lluita per l’ascens.
