Futbol

Els gols de Youssef continuen donant punts a l'Escala

Empat al camp del Cerdanyola amb dos gols del davanter de Salt

L'Escala continua en bona dinàmica.

Carles Rosell

L’Escala

Són quatre les jornades que enllaça sense perdre l’Escala, que li ha agafat el gust a navegar a la part alta de la classificació. Avui, tot i que el partit s'ha complicat al camp d’un Cerdanyola que no ha encetat amb massa bon peu la temporada, l’equip de David Gurillo ha estat capaç de reaccionar i salvar un punt gràcies a la inspiració de Youssef. L’atacant, que s’enfrontava precisament al seu exequip, ha estat un dels protagonistes de la matinal. Primer, perquè ha obert la llauna al quart d’hora de joc. I després, perquè ha aparegut a temps, just abans del descans, per tornar ualar un partit que s’havia complicat per als visitants per culpa dels gols de Dídac Serra i Salcedo.

Al segon acte, les revolucions han anat a la baixa i l’Escala ha sabut aguantar el resultat. Ara suma 14 punts i no perd des de fa un mes, quan va perdre el 20 de setembre al camp del Manresa.

TEMES

