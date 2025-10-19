Futbol
Els gols de Youssef continuen donant punts a l'Escala
Empat al camp del Cerdanyola amb dos gols del davanter de Salt
Carles Rosell
Són quatre les jornades que enllaça sense perdre l’Escala, que li ha agafat el gust a navegar a la part alta de la classificació. Avui, tot i que el partit s'ha complicat al camp d’un Cerdanyola que no ha encetat amb massa bon peu la temporada, l’equip de David Gurillo ha estat capaç de reaccionar i salvar un punt gràcies a la inspiració de Youssef. L’atacant, que s’enfrontava precisament al seu exequip, ha estat un dels protagonistes de la matinal. Primer, perquè ha obert la llauna al quart d’hora de joc. I després, perquè ha aparegut a temps, just abans del descans, per tornar ualar un partit que s’havia complicat per als visitants per culpa dels gols de Dídac Serra i Salcedo.
Al segon acte, les revolucions han anat a la baixa i l’Escala ha sabut aguantar el resultat. Ara suma 14 punts i no perd des de fa un mes, quan va perdre el 20 de setembre al camp del Manresa.
