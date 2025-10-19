5.000 persones tenyeixen Figueres de rosa amb la Cursa de la Dona
Els carrers de Figueres van tornar a vestir-se completament de rosa en la celebració d’una nova Cursa de la Dona. L’esdeveniment d’enguany marca una efemèride especial, la del desè aniversari, que va celebrar-se a la Plaça Catalunya un cop acabats els cinc quilòmetres de distància de la cursa solidària. Pel que fa a l’assistència, es van fregar de nou els 5.000 assistents, una xifra consolidada i repetida durant les darreres edicions. La Cursa de la Dona de Figueres està organitzada pel Grup Iris i recapta diners per ajudar a les persones malaltes de Càncer de Mama i als seus familiars, i per contribuir a la recerca sobre aquesta malaltia. La prova va coincidir amb el Dia Internacional del Càncer de Mama.