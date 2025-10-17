Futbol
El Barça rep la llicència de primera ocupació del Camp Nou per part de l’Ajuntament
El document permet tornar a l’Estadi amb 27.000 espectadors, però el club ajorna la tornada fins a poder acollir-ne 45.000
Albert Guasch
Després de molt temps d’espera, de pressions, revisions i desmentiments, l’Ajuntament de Barcelona ha comunicat aquest matí que ha atorgat al Barça l’esperada llicència de Primera Ocupació corresponent a la fase 1A de remodelació del Camp Nou. La llicència en qüestió permet l’assistència de 27.000 espectadors repartits entre les zones de Tribuna i Gol Sud.
Fa unes setmanes aquesta notícia hauria sigut rebuda amb enorme alegria per part de la directiva blaugrana. De fet, va pressionar tot el que va poder per aconseguir la llum verda burocràtica i tornar al més aviat possible a l’estadi de les Corts. Ara es veu com el primer pas necessari fins a aconseguir la llicència per a la fase 1B, la que obrirà les portes de Lateral i allotjar 45.000 aficionats. Serà llavors quan els partits del FC Barcelona retornaran al Camp Nou.
Fa tot just uns dies la directiva de Joan Laporta va canviar de guió i va decidir que la tornada ja no corria tanta pressa, que no valia la pena anar al Camp Nou amb només 27.000 seients quan al Lluís Companys de Montjuïc podia embotir-se a uns 50.000, amb els consegüents beneficis econòmics.
Per això els pròxims partits de l’equip de Hansi Flick es disputaran al recinte olímpic. Com el de demà per exemple davant el Girona o dimecres davant l’Olympiakos a la Champions. La tornada podria produir-se al novembre.
