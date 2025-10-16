Ciclisme
Neix el projecte Gravelera Empordà amb 21 rutes i experiències sobre bicicleta gravel
S'ha presentat a la Jonquera i té l'objectiu de potenciar l’Empordà com a destinació per a ciclistes
Aquest dijous al matí s’ha presentat oficialment el projecte Gravelera Empordà, una iniciativa que combina turisme i esport i que té com a objectiu potenciar el territori de l’Empordà com a destinació per a ciclistes i amants de les activitats a l’aire lliure. El projecte està impulsat per Empordà Turisme i l’Ajuntament de la Jonquera, amb la col·laboració activa de les àrees de turisme de Figueres, l’Escala, Llançà, Castelló d’Empúries, Peralada i Sant Pere Pescador. El projecte està gestionat per Empordà Turisme i finançat per part dels ajuntaments mencionats, a més del suport de la Diputació de Girona.
Gravelera Empordà proposa, per ara, 21 rutes i experiències sobre bicicleta gravel, on s’han geolocalitzat els socis d’Empordà Turisme i els punts d’interès del territori. Es tracta d’un segment en creixement dins del turisme actiu, que combina l’experiència de la natura amb la descoberta del patrimoni, la gastronomia i els atractius culturals de la comarca. Aquesta iniciativa vol consolidar l’Empordà com a referent en turisme esportiu, oferint itineraris adaptats a diferents nivells i promocionant el territori més enllà de les temporades habituals de turisme.
Durant la presentació, els representants d’Empordà Turisme i de l’Ajuntament de la Jonquera han destacat la importància de col·laborar entre municipis per generar un producte turístic integral que beneficiï tant els visitants com les economies locals. Com ha afirmat l’alcaldessa de la Jonquera, Míriam Lanero, “la Gravelera Empordà no és només un conjunt de rutes, és una xarxa que connecta pobles, paisatges i persones.”
L’estratègia també inclou accions de comunicació i promoció, amb l’objectiu d’atreure ciclistes de tot Catalunya i de l’estranger, oferint-los una experiència completa i autèntica de l’Empordà. També s’ha animat als municipis que encara no en formen part a sumar-se a la iniciativa. Tal com ha afirmat la gerent d’Empordà Turisme, Belé Gràcia: “Treballant plegats podem generar un projecte turístic fort, integral i beneficiós per al territori.”
El conjunt de rutes es pot trobar al web www.empordaturisme.com/gravelera, a les xarxes socials @gravelera_cc i a Wikiloc, al perfil Gravelera Empordà. Per promocionar les rutes, està previst celebrar la primera Festa Gravelera Empordà a la Jonquera, en la qual es programaran diverses activitats i tallers relacionats amb el món del gravel.
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- El Govern acusa Puigdemont de «mentir» sobre la gestió d’Illa del temporal a Catalunya
- L'antic port d'Empúries passa a formar part de l'entorn protegit del conjunt arqueològic
- No tot pot ser prioritat