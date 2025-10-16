Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Curses

La Mitja de Figueres presenta la seva samarreta més daliniana per a la novena edició

Es disputarà el pròxim 7 de desembre i les inscripcions ja estan obertes

El disseny de la part davantera de la samarreta.

El disseny de la part davantera de la samarreta. / Instagram

Roger Illa

Roger Illa

Figueres

La novena edició de la Mitja Marató de Figueres es disputarà el pròxim 7 de desembre a partir de dos quarts d'onze del matí. Tindrà dues distàncies, de 21 i 10 quilòmetres. A l'espera de més novetats sobre la cursa d'enguany, ja es coneix el disseny de la samarreta que obtindran els primers vuit-cents inscrits a la prova. Està confeccionada per la marca Otso Sport i tindrà un caràcter més dalinià que mai.

A la part davantera, la peça de roba incorpora l'obra Gala Placídia, una de les més representatives de Salvador Dalí. El retrat a base d'esferes de la musa del pintor figuerenc ocupa la part central i apareix sobre el color blau predominant de la samarreta. A la part posterior de la peça de roba, hi apareix una fotografia d'una edició anterior de la Mitja, en el seu pas per la Rambla, obra d'Eladio Rueda.

Les inscripcions ja estan obertes en aquest enllaç i es podran tramitar fins al dia 2 de desembre. Tenen un cost de 25 euros (la mitja marató) i de 15 euros (la cursa de 10 quilòmetres).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents