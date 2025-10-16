Curses
La Mitja de Figueres presenta la seva samarreta més daliniana per a la novena edició
Es disputarà el pròxim 7 de desembre i les inscripcions ja estan obertes
La novena edició de la Mitja Marató de Figueres es disputarà el pròxim 7 de desembre a partir de dos quarts d'onze del matí. Tindrà dues distàncies, de 21 i 10 quilòmetres. A l'espera de més novetats sobre la cursa d'enguany, ja es coneix el disseny de la samarreta que obtindran els primers vuit-cents inscrits a la prova. Està confeccionada per la marca Otso Sport i tindrà un caràcter més dalinià que mai.
A la part davantera, la peça de roba incorpora l'obra Gala Placídia, una de les més representatives de Salvador Dalí. El retrat a base d'esferes de la musa del pintor figuerenc ocupa la part central i apareix sobre el color blau predominant de la samarreta. A la part posterior de la peça de roba, hi apareix una fotografia d'una edició anterior de la Mitja, en el seu pas per la Rambla, obra d'Eladio Rueda.
Les inscripcions ja estan obertes en aquest enllaç i es podran tramitar fins al dia 2 de desembre. Tenen un cost de 25 euros (la mitja marató) i de 15 euros (la cursa de 10 quilòmetres).
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- El Govern acusa Puigdemont de «mentir» sobre la gestió d’Illa del temporal a Catalunya
- L'antic port d'Empúries passa a formar part de l'entorn protegit del conjunt arqueològic
- No tot pot ser prioritat