Taekwondo

Set medalles del Jan-su i tres del Ki-hop a l’Open de taekwondo de Malgrat

Anwar Benteib, Zakaria El Jamouli i Arnaud Gomes són els tres taekwondistes dels dos clubs que s'emporten l'or

Els participants del club Ki-hop. / Cedida

Redacció

Malgrat de Mar

Els clubs de taewkondo Jan-su, de Figueres, i Ki-hop, de Llançà, van recollir un bon botí de medalles en diferents franges d’edat a l’Open de Malgrat de Mar. El Jan-su en va aconseguir un total de set. En edat sènior, Anwar Benteib va endur-se l’or i Zakaria El Jamouli també va ser primer en la categoria júnior.

El júnior Zakaria El Jamouli, del Jan-su, amb l'or / Ced

La resta de medalles del club figuerenc van ser tres bronzes i dues plates: les de bronze les van guanyar Ider Benteib (cadet) i Nadir Amchiche i Dina Menjri (precadets). Les de plata les van obtenir dos precadets, Rayan Menjri i Alexia Clerigues.

Pel Ki-hop Llançà van sumar medalla tres dels quatre taekwondistes participants. El precadet Arnaud Gomes va aconseguir l'or, la sènior Nayala Silva va guanyar el bronze i també va ser tercer Eric Aparicio (precadet).

