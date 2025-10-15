Premis
Roses premiarà els seus esportistes més destacats en una nova edició de la Nit de l'Esport
Es lliuraran distincions a l’esportista més destacat de l’any, a l’equip més destacat, a la promoció de l’esport, a la projecció esportiva i a la trajectòria esportiva, així com mencions especials i honorífiques
El Teatre Municipal de Roses acollirà, el pròxim divendres 24 d’octubre, una nova edició de la Nit de l’Esport. La gala anual està organitzada per l’Ajuntament de Roses i té l’objectiu de reconèixer i posar en valor l’esforç, la dedicació i els èxits del món esportiu local. Durant la cerimònia es lliuraran distincions a l’esportista més destacat de l’any, a l’equip més destacat, a la promoció de l’esport, a la projecció esportiva i a la trajectòria esportiva, així com mencions especials i honorífiques.
La relació dels esportistes a guardonar s’ha elaborat a proposta de tots els clubs i de les entitats esportives de Roses inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, esportistes rosincs destacats, agents esportius públics i privats, i membres de la regidoria d’Esports i del consistori.
Per la seva banda, la Comissió de Valoració de la Nit de l’Esport, és l’encarregada de fer la selecció final dels esportistes i entitats a distingir durant la gala que tindrà lloc el dia 24 d’octubre. L’Ajuntament de Roses pot proposar també una o diverses mencions especials.
La distinció que es lliurarà a cadascun dels guardonats en les diferents categories proposades, consistirà en una rèplica de l’obra “Trofeu Victòria” realitzada en bronze per l’escultor rosinc Antonio Sánchez Santiago.
