Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Premis

Roses premiarà els seus esportistes més destacats en una nova edició de la Nit de l'Esport

Es lliuraran distincions a l’esportista més destacat de l’any, a l’equip més destacat, a la promoció de l’esport, a la projecció esportiva i a la trajectòria esportiva, així com mencions especials i honorífiques

Soleiman Batis, guanyador del guardó a l'esportista més destacat a l'edició de 2024.

Soleiman Batis, guanyador del guardó a l'esportista més destacat a l'edició de 2024. / Instagram

Redacció

Redacció

Roses

El Teatre Municipal de Roses acollirà, el pròxim divendres 24 d’octubre, una nova edició de la Nit de l’Esport. La gala anual està organitzada per l’Ajuntament de Roses i té l’objectiu de reconèixer i posar en valor l’esforç, la dedicació i els èxits del món esportiu local. Durant la cerimònia es lliuraran distincions a l’esportista més destacat de l’any, a l’equip més destacat, a la promoció de l’esport, a la projecció esportiva i a la trajectòria esportiva, així com mencions especials i honorífiques.

La relació dels esportistes a guardonar s’ha elaborat a proposta de tots els clubs i de les entitats esportives de Roses inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, esportistes rosincs destacats, agents esportius públics i privats, i membres de la regidoria d’Esports i del consistori.

Per la seva banda, la Comissió de Valoració de la Nit de l’Esport, és l’encarregada de fer la selecció final dels esportistes i entitats a distingir durant la gala que tindrà lloc el dia 24 d’octubre. L’Ajuntament de Roses pot proposar també una o diverses mencions especials.

La distinció que es lliurarà a cadascun dels guardonats en les diferents categories proposades, consistirà en una rèplica de l’obra “Trofeu Victòria” realitzada en bronze per l’escultor rosinc Antonio Sánchez Santiago.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents