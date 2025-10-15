Solidaritat
La Cursa de la Dona de Figueres celebra aquest diumenge al seu desè aniversari
Començarà a les deu del matí a la Font Lluminosa i, com cada edició, destinarà la recaptació amillorar la qualitat de vida de les dones afectades de càncer de mama i els seus familiars
Aquest diumenge 19 d’octubre, a partir de les 10 del matí, Figueres viurà la desena edició de la Cursa de la Dona, organitzada pel Grup Iris, amb el suport de l’Ajuntament de Figueres i Fisersa. El recorregut serà de 5 quilòmetres, que es podran fer corrent o caminant, amb inici al carrer Nou (Font Lluminosa) i final a la plaça Catalunya.
La inscripció té un cost de 11 euros i es pot fer telemàticament a través d'aquest enllaç al web grupiris.cat, o presencialment a la seu del Grup Iris o a Valosport. També hi ha l'opció d'inscriure's per a la Fila Zero, i fer una donació equivalent al cost de la inscripció sense córrer la cursa. Tots els beneficis recaptats es destinaran íntegrament a millorar la qualitat de vida de les dones afectades de càncer de mama i els seus familiars.
Amb motiu del desè aniversari de la cursa, el Club Atletisme Figueres farà una fotografia prèvia a la cursa amb "totes les dones que, d’una manera o altra, heu format part del club i del grup de runners, que va consolidar-se en aquella primera Cursa de la Dona". Es farà a la part baixa de la Rambla a les 9:15h del matí.
