Tercera Catalana
L’Empuriabrava-Castelló continua sense donar treva a Tercera Catalana
L'equip suma dotze punts de dotze possibles, els últims contra el Bellcaire (2-1)
El Sant Llorenç de la Muga i l'AE Roses B són els dos altres equips imbatuts
L’Empuriabrava-Castelló està marcant un ritme de puntuació infernal per a tots aquells que vulguin optar a l’ascens a Segona Catalana. Amb un calendari inicial exigent, els d’Albert Albert han sumat els primers dotze punts que s’han disputat aquesta temporada. Dissabte van tornar a vèncer, a casa, contra l’equip que arribava com a segon, el Bellcaire. Van fer els gols Marc Vélez (30’) i Sergi Llach (87’), decidint en els últims minuts. El pròxim partit el jugaran diumenge a les cinc, a Llançà.
A banda dels del Velòdrom, en el grup 1 de Tercera ja només es mantenen imbatuts l'AE Roses B i el Sant Llorenç de la Muga. El filial rosinc té un partit menys (el de la primera jornada contra el Base Vilobí), però ja suma set punts, els tres últims obtinguts en el derbi contra el Base Roses (3-2). Per la seva banda, el Santllo ha guanyat els dos únics duels que ha disputat, tots dos jugats a casa. El Municipal Quim Juanola continua sent un fortí i ja l'han tastat el Roses City (1-0) i l'Atlètic Pals (2-0). L'equip entrenat per Àlex Ferrer té pendents els partits contra el Llançà i contra el Portbou, l'únic conjunt que encara no ha sumat cap punt.
En altres resultats del grup, l'Escala B va guanyar contra el Base Vilobí (2-0); l'Esplais va obtenir els seus tres primers punts després de tres derrotes, contra el Llançà (1-0); el Roses City va aconseguir l'única victòria visitant del cap de setmana al camp del Monells (0-1); el Peralada B va estrenar el recompte de victòries davant la Marca de l'Ham (2-1), i el Sauleda va golejar el Portbou en un entretingut intercanvi de cops (6-3).
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- L'exposició 'Glamurosa Barbie': 'El millor regal' de les noces d'or de Joan Tomàs i Mercè Llobet
- De Peralada a Figueres
- Laia de Quintana: “La Basílica de Castelló és un gran monument i, per tant, una gran responsabilitat”
- Nou homenatge pòstum a Figueres a l’heroi de Nova Zelanda Reginald Miles
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan