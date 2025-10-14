Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ciclisme

Borrassà homenatja Alexandre Lladó per la seva Copa del Món

El ciclista va guanyar la categoria màster de Hero Marathon

Alexandre Lladó amb l'alcalde Joan Hurtós.

Alexandre Lladó amb l'alcalde Joan Hurtós. / Cedida

Redacció

Borrassà

El ciclista i fuster Alexandre Lladó, flamant campió de la Copa del Món de Hero Marathon, va ser homenatjat pel seu poble, Borrassà, a la Sala de l’Ateneu. Més de cent persones entre familiars, veïns i amics van assistir a l’acte. Lladó va rebre la insígnia del Consistori de mans de l’alcalde de Borrassà, Joan Hurtós. A canvi, el ciclista va obsequiar l'Ajuntament de Borrassà amb un mallot de competició.

