Ciclisme
Borrassà homenatja Alexandre Lladó per la seva Copa del Món
El ciclista va guanyar la categoria màster de Hero Marathon
El ciclista i fuster Alexandre Lladó, flamant campió de la Copa del Món de Hero Marathon, va ser homenatjat pel seu poble, Borrassà, a la Sala de l’Ateneu. Més de cent persones entre familiars, veïns i amics van assistir a l’acte. Lladó va rebre la insígnia del Consistori de mans de l’alcalde de Borrassà, Joan Hurtós. A canvi, el ciclista va obsequiar l'Ajuntament de Borrassà amb un mallot de competició.
