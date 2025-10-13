Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una freda i una de calenta pel cap de setmana del Bàsquet Vilafant

Perden a Sant Gregori, dissabte, però es refan l'endemà a la pista del Torroella

El Bàsquet Vilafant celebra sobre la pista de Torroella.

Roger Illa

Sant Gregori / Torroella de Montgrí

El sènior masculí del Bàsquet Vilafant va tenir un cap de setmana de doble partit a Segona Catalana. L’equip entrenat per Jordi Burgas el va resoldre amb una derrota i una victòria. Primer, dissabte, va tocar perdre a la pista del Sant Gregori (79-57), en un matx en el qual els gironins van ofegar el Vilafant a partir del tercer període.

Diumenge, en un partit ajornat relatiu a la jornada anterior, el Bàsquet Vilafant va recuperar el somriure amb una gran victòria a la pista del Torroella. El duel va estar molt igualat fins a la mitja part i cap dels dos equips va poder escapar-se, fins que en el tercer quart el Torroella va prendre un marge de deu punts que semblava definitiu. En l’últim període, però, el Vilafant va firmar una gran remuntada i va poder endur-se la victòria en els darrers compassos (79-81).

