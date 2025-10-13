Primera Catalana
El Figueres es retroba amb la victòria a Tossa
Un gol a les acaballes d’Àlex Pérez decanta la balança (0-1) en una nova bona actuació defensiva dels d’Hèctor Simón
El Figueres va reprendre el passat diumenge el camí de la victòria a Primera Catalana. Després de la desafortunada derrota en el tram final contra el Banyoles, la Unió va ser capaç de refer-se al camp de la Unió Esportiva Tossa. Els tres punts van aconseguir-se en el tram final, gràcies a un gol a les acaballes d’Àlex Pérez.
La Unió va saber contenir l’embranzida inicial del conjunt selvatà, que arribava sense haver sumat encara cap punt. L’equip entrenat per Hèctor Simón està oferint una bona versió defensiva en aquests primers partits de Primera Catalana: només han encaixat un gol, el de la setmana anterior, i les tres victòries han estat amb porteria a zero. Nacho Ferretti, autor d’intervencions destacades, està sent important en aquesta faceta.
A la segona meitat, ja amb un Tossa menys enèrgic, el Figueres va prémer l’accelerador per fer el gol de la victòria. Tot i que tard, el va acabar trobant en una rematada d’Àlex Pérez. El jove jugador havia substituït una estona abans el juvenil Martí Vergés, que després de diverses bones actuacions com a revulsiu va ser finalment titular en la posició del sancionat Xavi Ferrón.
Amb l’únic gol en el minut 85, la Unió en va fer prou per endur-se els tres punts i no perdre la pista del lideratge. El primer lloc de la lliga l’ocupa l’únic conjunt que ho ha guanyat tot, l’Argentona. Al darrere ja es col·loquen, empatats a nou punts, el Figueres, el Banyoles i la Juventus de Lloret. Els del Pla de l’Estany van repetir victòria contra, precisament, una Juventus de Lloret que arribava invicta. El pròxim partit del Figueres serà dissabte vinent al camp del Can Gibert gironí.
