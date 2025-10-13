Bàsquet
L’Adepaf torna a mostrar una bona versió a domicili (64-85)
Sumen, així, dues victòries fora de casa
L’Adepaf va tornar a guanyar a domicili a Primera Catalana, aquest cop a la pista del Vilanova del Vallès. L’equip figuerenc va vèncer amb comoditat, per 64 a 85, en un matx que va començar a decidir a partir del segon quart.
El primer període va començar igualat per l’encert en el triple dels locals, però els de Marc Delemus van posar distància poc després gràcies a una molt bona versió en el control del rebot. L’Adepaf va marxar al descans amb catorze punts d’avantatge. En el segon temps, l’equip va mantenir una bona cara defensiva per continuar agafant distància fins a arribar als vint-i-un punts de diferència finals. Pere Cristina va destacar especialment en la faceta ofensiva: va anotar vint-i-cinc punts en vint-i-cinc minuts jugats, i va acabar amb un bon percentatge del 62% en intents de dos punts i del 100% en tirs lliures i en triples.
