Tercera RFEF
L'Escala exhibeix el seu joc directe en el derbi i dorm líder de Tercera RFEF (3-0)
Els de David Gurillo fan tres gols a la segona meitat, amb deu contra deu
L'Escala dorm líder de Tercera RFEF després de donar un cop d'efecte en el derbi de l'Alt Empordà de Tercera. Els anxovers han fet una segona part immillorable per acabar golejant amb un doblet del pitxitxi Youssef. El Peralada no ha trobat resposta al joc directe local i continua sense guanyar en les seves visites al Nou Miramar.
No es pot acusar d'immobilistes els dos entrenadors. David Gurillo ha apostat per alinear d'entrada Adri Expósito, que encara no havia debutat a la lliga aquesta temporada, i deixar a la banqueta un Youssef inspirat de cara a porteria. A l'altre costat, Àlex Marsal ha reintroduït Dani Gómez en l'onze inicial després de dos partits sense jugar d'entrada. Els seus relleus habituals a la mitja punta, Biel Carreras i Rami, també han format part de l'alineació.
Una vermella per cadascú
En els primers minuts s'ha viscut un intercanvi de cops sense dominador clar i amb intervencions dels dos porters. Resultava impossible apostar per cap dels equips en concret, fins que al minut 21 una entrada perillosa de Dani Gómez sobre Mamau ha estat sancionada amb la vermella directa. Amb onze contra deu, el Peralada ha accentuat encara més la seva intenció d'esperar al darrere i l'Escala s'ha vist obligat a dur la iniciativa. No és res que no hagi fet bé aquesta mateixa temporada, però el 4-4-1 xampanyer amb Llorenç Busquets com a únic home en punta li ha posat les coses ben difícils.
Els locals s'han encallat amb pilota, no han trobat quasi cap espai a dins i, el cop que ho han fet, la moneda els ha donat creu. Una passada a l'espai de Gelmà ha deixat Sanku sol davant Arnau, però el saltenc ha fet un mal control i ha arribat tard quan Arnau ha sortit a interceptar. L'ex de l'Hospitalet ha vist la seva segona groga i ha deixat l'Escala amb deu en l'última jugada de la primera meitat.
Èxtasi anxover
L'expulsió tardana ha obligat David Gurillo a ajustar. El tècnic anxover ha introduït Robert a la defensa i Youssef a la davantera. Les modificacions no podien haver sortit millor. Amb deu contra deu, paradoxalment, l'Escala ha mostrat la seva millor cara i ha recuperat la calma amb pilota i el verí ofensiu. I no ha tardat a obrir-se el marcador. El primer l'ha fet Adri Expósito (51'), en una jugada d'estratègia i una centrada de Gelmà que l'ex del Lloret ha empalat a la perfecció.
El segon i el tercer han arribat quasi consecutivament. Han estat la demostració que el millor l'Escala és el que pot jugar directe. Youssef no ha fallat en la seva cita amb el gol i ha firmat un doblet de gran davanter. Primer, ha transformat una passada de la mort de Xevi Germán. Després, en el minut 69, ha aprofitat una passada de Bech en un contraatac. El 3 a 0 anxover ha deixat el derbi vist per a sentència. Les coses s'han calmat, l'Escala ha preferit fer una passa enrere i el Peralada, obligat per primera vegada a anar a l'atac, no ha estat encertat en cap de les ocasions que ha tingut.
Amb els tres punts d'aquest vespre, l'Escala dorm líder de Tercera RFEF. La victòria contundent dels locals repeteix el guió dels derbis de la temporada 2024/2025, dominats sempre per l'equip local. Els anxovers intentaran aprofitar el cop d'efecte i allargar la bona dinàmica la setmana vinent, a Cerdanyola. El Peralada, al seu torn, està obligat a recuperar sensacions a casa, contra el Vilanova i la Geltrú.
