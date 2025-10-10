25 anys després
Figueres reviu el record dels Jocs Special Olympics 2000, "els millors de la història" segons Samaranch
Els alcaldes Armangué i Masquef destaquen "l'esperit solidari" d'un esdeveniment que va moure milers d'esportistes, voluntaris i col·laboradors
No és cap llegenda, és una realitat que ha quedat gravada a la història de la ciutat. Just quan fa vint-i-cinc anys de l'arribada de la Flama Olímpica, Figueres recorda amb nostàlgia i orgull els multitudinaris Jocs Special Olympics que va acollir l'any 2000 amb esportistes vinguts d'arreu de l'Estat espanyol i de nombrosos països europeus. El record s'ha traduït en una exposició commemorativa a la Biblioteca Fages de Climent, basada en el fons documental, gràfic i material que l'alcalde d'aleshores, Joan Armangué, ha cedit a l'entitat. Juntament amb l'alcalde Jordi Masquef, han fet memòria d'un esdeveniment esportiu que el president del COI, Joan Antoni Samaranch va destacar com "el millor de la història", durant la cerimònia de clausura celebrada a l'Estadi de Vilatenim. Un fet que ha estat corroborat per alguns dels assistents a la presentació de l'acte i que també van ser presents en edicions posteriors dels Special.
La directora de la Biblioteca, Nati Vilanova, ha explicat que el fons ja ha estat digitalitzat i que es podrà consultar a través del portal Regira. Una mostra d'aquests documents s'exposa en unes vitrines amb la voluntat de recordar uns Jocs que "van deixar un pòsit irrepetible a la ciutat". Joan Armangué ha detallat que la cita esportiva organitzada per l'ACELL i l'Ajuntament de Figueres, va generar un treball transversal de totes les àrees municipals.
L'acte inaugural va aplegar 12.000 persones a l'Estadi de Vilatenim i el de clausura més de 9.000. Hi van intervenir integrants dels Comediants i de la Fura dels Baus. Els dies dels Jocs van comptar amb 1.263 voluntaris, 140 dels quals provenien de la ciutat andalusa d'Alcalà la Real.
El Diari dels Jocs
S'hi van implicar 124 empreses i entitats amb els respectius convenis de col·laboració amb una dotzena de mitjans de comunicació acreditats. Les redaccions de l'EMPORDÀ i Hora Nova van elaborar el Diari dels Jocs de cada jornada, una publicació que avui forma part d'aquesta història d'èxit.
"Els Jocs Special Olympics van ser la moguda més gran que mai ha viscut la ciutat de Figueres", diu Joan Armangué. "La ciutat la va viure amb autoestima i orgull", ha afegit abans d'agrair la presència d'alguns tècnics municipals que van treballar en l'esdeveniment. També ha tingut un record especial per a Pere Cabrafiga, qui va ser el coordinador dels Jocs, i el regidor Joan Balada, tots dos desapareguts. Els Jocs van atraure gent vinguda de tot arreu i personalitats com Pasqual Maragall o Manolo Orantes.
El treball d'aquella organització va ser modèli i va quedar reflectit en un llibre commemoratiu coordinat per Alfons Gumbau, publicat deu anys després. La ciutat va agrair els esforços col·lectius donant en nom de plaça dels Voluntaris a l'esplanada del Poliesportiu Municipal i avinguda Special Olympics al carrer d'accés a l'Estadi de Vilatenim.
L'alcalde Jordi Masquef, acompanyat pels regidors Josep Maria Bernils i Pere Montserrat, ha explicat el suport que l'Ajuntament de Figueres ha continuat donant a les entitats vinculades amb les persones amb discapacitat intel·lectual, com la Fundació Altem, el Dofí o l'escola Mare de Déu del Mont, ubicada a les Forques de Vilafant. "Aquesta exposició ens ha de servir de recordatori i de lliçó per a continuar amb el seu llegat", ha dit.
L'exposició és oberta al públic en el vestíbul de la Biblioteca Fages de Climent.
