El Figueres reuneix una seixantena de llegendes de l'antic camp del carrer del Far

El club regala un carnet de soci vitalici per a tots ells

Les llegendes del camp del carrer del Far es reuneixen a Vilatenim / Santi Coll

Roger Illa

Roger Illa

Figueres

Aquest dimecres a la tarda, gairebé seixanta exfutbolistes de la Unió Esportiva Figueres van celebrar una trobada a l'Estadi de Vilatenim. Tots ells compartien l'experiència d'haver jugat a l'antic camp del carrer del Far, el terreny de joc del club fins a 1986. El Figueres va donar-los un carnet de llegenda que els dona accés vitalici als partits com a local de l'equip. La trobada va reunir diverses generacions del futbol figuerenc: des dels unionistes de la dècada dels cinquanta, com el mític porter Martí Buscató, fins a les icones més recents i amb pas pel posterior Municipal de Vilatenim com Pere Gratacós, Quim Ferrer o Pitu Duran.

Nitus Santos, vicepresident de la Unió Esportiva Figueres, va inaugurar l'acte tot agraint la presència als assistents. Santos va plantejar dues propostes futures relacionades: va convidar les llegendes a fer el servei inicial del pròxim partit de la Unió com a local (el dissabte 25 d'octubre, contra la Juventus de Lloret) i va instar els assistents a celebrar un dinar a les mateixes instal·lacions del club. El president Dani Sala va expressar la seva voluntat de celebrar més trobades d'aquest tipus: "Això no serà flor d'un dia, ho anirem fent. La Unió la fem entre tots".

