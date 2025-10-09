Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Televisió

L'Álvaro i la Mireia, una parella de l'Empordà a 'La Travessa' de 3Cat: "No pensàvem que fos tan dur"

Són l'equip més veterà d'una edició que duu els concursants des de les Terres de l'Ebre fins a la Vall d'Aran

Álvaro Elía i Mireia Furtià en una imatge promocional de 'La Travessa'.

Álvaro Elía i Mireia Furtià en una imatge promocional de 'La Travessa'. / 3Cat

Roger Illa

Roger Illa

Figueres

La tercera temporada del reality show d'aventures La Travessa s'ha estrenat aquest dijous a la plataforma 3Cat. En aquesta edició, les deu parelles concursants travessen Catalunya des del Montsià fins a la Vall d'Aran tot passant per les Terres de Ponent. Els tres primers capítols de l'entrega ja estan disponibles i compten amb representació de l'Alt Empordà. Una de les parelles protagonistes la formen l'Álvaro Elía i la Mireia Furtià, de 50 i 54 anys, respectivament. L'Álvaro és de Sant Pere Pescador i la Mireia és d'Anglès, i estan establerts a la comarca. Tots dos són entrenadors personals: ell amb Trail Factory, a Figueres, i ella a Girona.

Els dos concursants comparteixen passió per l'esport i la muntanya. Ja s'havien presentat -i havien estat acceptats- en la segona temporada, però les proves mèdiques van detectar-li hipertensió crònica a l'Álvaro. Ja en tractament, van repetir la iniciativa, van tornar a passar els càstings i, aquest cop sí, no va haver-hi contratemps de salut.

En el primer episodi de La Travessa, la parella altempordanesa pren especial protagonisme i es veu obligada a lluitar contra la fred en una prova que els duu a nedar pel mar en ple hivern. Pots veure'l sencer aquí:

"Vam decidir presentar-nos com un joc. Tot i haver fet diversos reptes junts, hem hagut de fer proves noves per a nosaltres", relata l'Álvaro. Entre les proves esportives que han de fer els aspirants s'hi troba el caiac, el barranquisme, l'escalada... Elía reconeix la duresa del repte: "Van ser proves molt extremes i no pensàvem que fos tan dur".

Furtià i Elía en una imatge del programa.

Furtià i Elía en una imatge del programa. / 3Cat

Els dos concursants també van tenir un desafiament per habituar-se a competir. "No som gaire competitius; ens agrada simplement gaudir de l'esport, però aquí ens hem hagut d'acostumar a voler guanyar. Potser ha estat el més difícil de gestionar", admet el concursant santperenc.

Notícies relacionades i més

El recorregut des de les Terres de l'Ebre ha descobert una zona que Elía, també guia de muntanya, tenia poc coneguda. "Vivim en un país meravellós i amb una quantitat increïble de possibilitats d'aventura", valora Elía, el participant més veterà d'aquesta tercera edició. "Soc un gran defensor de l'Empordà i la Garrotxa, aquí hi ha una diversitat al·lucinant, però tenim coses impressionants en tot l'àmbit català".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents