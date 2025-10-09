Televisió
L'Álvaro i la Mireia, una parella de l'Empordà a 'La Travessa' de 3Cat: "No pensàvem que fos tan dur"
Són l'equip més veterà d'una edició que duu els concursants des de les Terres de l'Ebre fins a la Vall d'Aran
La tercera temporada del reality show d'aventures La Travessa s'ha estrenat aquest dijous a la plataforma 3Cat. En aquesta edició, les deu parelles concursants travessen Catalunya des del Montsià fins a la Vall d'Aran tot passant per les Terres de Ponent. Els tres primers capítols de l'entrega ja estan disponibles i compten amb representació de l'Alt Empordà. Una de les parelles protagonistes la formen l'Álvaro Elía i la Mireia Furtià, de 50 i 54 anys, respectivament. L'Álvaro és de Sant Pere Pescador i la Mireia és d'Anglès, i estan establerts a la comarca. Tots dos són entrenadors personals: ell amb Trail Factory, a Figueres, i ella a Girona.
Els dos concursants comparteixen passió per l'esport i la muntanya. Ja s'havien presentat -i havien estat acceptats- en la segona temporada, però les proves mèdiques van detectar-li hipertensió crònica a l'Álvaro. Ja en tractament, van repetir la iniciativa, van tornar a passar els càstings i, aquest cop sí, no va haver-hi contratemps de salut.
En el primer episodi de La Travessa, la parella altempordanesa pren especial protagonisme i es veu obligada a lluitar contra la fred en una prova que els duu a nedar pel mar en ple hivern. Pots veure'l sencer aquí:
"Vam decidir presentar-nos com un joc. Tot i haver fet diversos reptes junts, hem hagut de fer proves noves per a nosaltres", relata l'Álvaro. Entre les proves esportives que han de fer els aspirants s'hi troba el caiac, el barranquisme, l'escalada... Elía reconeix la duresa del repte: "Van ser proves molt extremes i no pensàvem que fos tan dur".
Els dos concursants també van tenir un desafiament per habituar-se a competir. "No som gaire competitius; ens agrada simplement gaudir de l'esport, però aquí ens hem hagut d'acostumar a voler guanyar. Potser ha estat el més difícil de gestionar", admet el concursant santperenc.
El recorregut des de les Terres de l'Ebre ha descobert una zona que Elía, també guia de muntanya, tenia poc coneguda. "Vivim en un país meravellós i amb una quantitat increïble de possibilitats d'aventura", valora Elía, el participant més veterà d'aquesta tercera edició. "Soc un gran defensor de l'Empordà i la Garrotxa, aquí hi ha una diversitat al·lucinant, però tenim coses impressionants en tot l'àmbit català".
