Atletisme

Idalky Paulino frega la medalla en el Campionat d'Espanya sub-16

Queda quart en els 300 metres tanques i amb un temps de 40:43 segons.

Idalky Paulino durant el Campionat d'Espanya.

Idalky Paulino durant el Campionat d'Espanya. / AAF

Redacció

La Nucia

Idalky Paulino, de l'Associació Atlètica Figueres, va quedar a tocar de la medalla en el Campionat d'Espanya sub-16 de Federacions. Ho va fer en els 300 metres tanques, amb un temps de 40:43 segons que li valdre la quarta posició final.

En la competició celebrada a La Nucia (Alacant), la Federació Catalana que Paulino representava va assolir el primer lloc global. L'equip femení va obtenir la plata, però el masculí va quedar fora del podi amb el quart lloc.

