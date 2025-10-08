Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Primera Catalana

El Figueres esgarrapa un punt per col·locar-se a l’equador de Primera Catalana

Inés Ekomo i Coral Cayuela fan els gols en un empat a 2 contra la UD Cirera

Una acció del partit contra el Cirera.

Una acció del partit contra el Cirera. / Laia Gonzalo

Roger Illa

Roger Illa

Mataró

El primer equip femení del Figueres va sumar un punt més, el quart a la lliga i el primer fora de casa. L’equip entrenat per Pau Téllez va quedar 2-2 en la seva visita a la UD Cirera. Inés Ekomo va avançar les altempordaneses abans que les de Mataró fessin dos gols i capgiressin el marcador. A l’inici de la segona meitat, Coral Cayuela va firmar l’empat definitiu en el marcador.

El pròxim partit de la Unió serà a casa, contra el Cerdanyola. Es jugarà el diumenge vinent a dos quarts de tres del migdia. El Cerdanyola ha perdut en les dues últimes jornades i suma tres punts a la taula.

