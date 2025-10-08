El Barça només reobrirà el Camp Nou amb 45.000 persones
El club blaugrana canvia de discurs i opta per continuar a Montjuïc fins a disposar d’un aforament similar al del seu estadi
Albert Guasch
L’estada del FC Barcelona a l’Estadi Olímpic de Montjuïc es prolongarà com a mínim unes quantes setmanes més. De moment, el partit del Girona, del 18 d’octubre, es disputarà a la muntanya barcelonina. Ja se sabia que el club blaugrana rebria l’Olympiacos en la Champions, el dia 21, al Lluís Companys, però ballava la cita de Lliga contra l’equip de Míchel. dubte resolt. Encara no ha arribat l’hora de tornar al Camp Nou. De sobte, ja no hi ha tanta pressa. Ara la idea del club ja no és obrir el recinte de les Corts amb 27.000 espectadors, com es preveia en una primera fase, sinó fer-ho amb un total de 45.000.
Més recaptació
L’entitat barcelonista ha variat el seu discurs. Ara s’ha adonat que l’aforament de l’Estadi Olímpic permet generar uns ingressos superiors als de l’Estadi Johan Cruyff, on es van disputar dos partits de Lliga (contra el València i el Getafe), i a un Camp Nou limitat a tribuna i gol sud.
Contra la Reial Societat i contra el PSG, l’estadi es va omplir amb unes 50.000 persones i va proporcionar, gràcies a una alta venda d’entrades als no socis, una recaptació que no es podria aconseguir en un estadi blaugrana obert parcialment al públic.
El club explica que el retard en l’obtenció de la llicència 1A, la que dona peu a l’accés al gol sud i a la tribuna, "ha situat la seva aprovació molt pròxima en el temps a la de la 1B, la que permetrà ocupar també la zona de lateral. Això equivaldrà a uns 45.000 seguidors, similar a l’aforament de Montjuïc. El Barça assegura que manté contactes permanents amb l’Ajuntament de Barcelona per emprendre "les inspeccions pertinents els pròxims dies" del Camp Nou.
Fa només un parell de setmanes, el club blaugrana va pressionar tot el que va poder el consistori barceloní per aconseguir immediatament la llicència de primera ocupació de la fase 1A. Ara l’entitat ha variat d’estratègia. S’ha adonat que li interessa continuar un temps més a Montjuïc per mantenir certs nivells d’ingressos i alhora disposar de més dies per "efectuar tots els tests operatius necessaris" que li atorguin al final la llum verda sobre el retorn al Camp Nou.
El vistiplau de la UEFA
Amb 45.000 espectadors, i el lateral obert per acollir en una zona pròxima al gol nord l’afició rival, el FC Barcelona es garantiria que la UEFA accedeixi també a la idea que es disputin els partits de la Champions a l’estadi de les Corts una vegada acabada la primera fase de la competició continental. De moment, el Barça té reservat l’estadi de la muntanya olímpica fins al mes de febrer, que és just quan comencen les eliminatòries del torneig europeu.
El comunicat barcelonista remarca que, després del partit de Lliga davant el Girona, la gestió de l’aforament de l’estadi es durà a terme mitjançant un sistema de passi, "que s’implementarà i mantindrà fins a final de temporada". Valdrà per a Montjuïc i també per al Camp Nou. Pròximament es detallarà el model, assegura l’entitat barcelonista.
