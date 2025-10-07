Tenis taula
El Tennis Taula Tramuntana pren el camí de la victòria a Divisió d’Honor
Grau, Redondo i Navarro fan la feina per sumar la primera de la temporada
El primer equip masculí del Tennis Taula Tramuntana va sumar, aquest cap de setmana, la primera de l’any a Divisió d’Honor. El trio format per Sergi Grau, Manel Redondo i Pere Navarro va imposar-se per 4 a 2 a Figueres, contra el Dama d’Elx. Grau i Navarro van sumar els dos primers punts i, amb 2 a 2 al marcador, Navarro va repetir triomf i Redondo va guanyar el seu segon partit per tancar l’últim enfrontament.
