Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tenis taula

El Tennis Taula Tramuntana pren el camí de la victòria a Divisió d’Honor

Grau, Redondo i Navarro fan la feina per sumar la primera de la temporada

L'equip del Tramuntana.

L'equip del Tramuntana. / TTT

Redacció

Redacció

Figueres

El primer equip masculí del Tennis Taula Tramuntana va sumar, aquest cap de setmana, la primera de l’any a Divisió d’Honor. El trio format per Sergi Grau, Manel Redondo i Pere Navarro va imposar-se per 4 a 2 a Figueres, contra el Dama d’Elx. Grau i Navarro van sumar els dos primers punts i, amb 2 a 2 al marcador, Navarro va repetir triomf i Redondo va guanyar el seu segon partit per tancar l’últim enfrontament.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
  2. “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
  3. Mónica Naranjo: “Tornaria a recórrer totes les discoteques de la Costa Brava”
  4. L'Alt Empordà es vol convertir en referent del turisme de salut
  5. Els pagesos temen que aniran sortint 'molts casos' de Dermatosi Nodular a l'Empordà
  6. Confirmat un segon cas de dermatosi nodular en una segona granja
  7. Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu
  8. Detenen quatre dones per robar embotits d'un supermercat de Santa Llogaia d'Àlguema i empentar la treballadora

Daniel López del Rincón, doctor en Història de l'Art: "L'art és fonamental, un laboratori d'imaginaris, d'alternatives possibles a la realitat que hem heretat"

Daniel López del Rincón, doctor en Història de l'Art: "L'art és fonamental, un laboratori d'imaginaris, d'alternatives possibles a la realitat que hem heretat"

Destinen 4 milions d’euros a la vacunació de la dermatosi nodular del bestiar boví

Destinen 4 milions d’euros a la vacunació de la dermatosi nodular del bestiar boví

"A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons"

"A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons"

El Tennis Taula Tramuntana pren el camí de la victòria a Divisió d’Honor

El Tennis Taula Tramuntana pren el camí de la victòria a Divisió d’Honor

El Bàsquet l'Escala suma a casa la primera victòria de l’any

El Bàsquet l'Escala suma a casa la primera victòria de l’any

El segon focus de dermatosi nodular afecta una granja de 270 bovins a Peralada

El segon focus de dermatosi nodular afecta una granja de 270 bovins a Peralada

Clàudia Galli i Maria Carreras desvelaran detalls sobre 'La Madona de Portlligat' de Salvador Dalí

Clàudia Galli i Maria Carreras desvelaran detalls sobre 'La Madona de Portlligat' de Salvador Dalí

El Llançà i el Roses B estrenen el recompte de victòries a Tercera Catalana

El Llançà i el Roses B estrenen el recompte de victòries a Tercera Catalana
Tracking Pixel Contents