Tercera Catalana
El Llançà i el Roses B estrenen el recompte de victòries a Tercera Catalana
L'Empuriabrava-Castelló suma la tercera consecutiva al camp del Base Roses
El Llançà, amb una victòria per 2 a 0 contra el Monells, i l’AE Roses B, amb un ajustat resultat a la Marca de l’Ham (0-1), són els dos equips altempordanesos de Tercera Catalana que aquesta setmana han guanyat el seu primer partit de la temporada. El Llançà d'Hèctor Prado en va fer prou amb dos gols a la primera meitat, obra d'Èric Calsina i del conjunt baixempordanès en pròpia porteria. El filial rosinc, al seu torn, va haver d'esperar al minut 61 per fer l'únic gol del duel, a peus d'Ayoub.
Per la seva banda, l’Empuriabrava-Castelló continua intractable al capdavant. Els d'Albert Albert van tornar a endur-se un duel directe, aquest cop al camp del Base Roses (0-2), amb gols de Marc Carreras (9') i d'un Pol Compte que encara no havia mullat (70'). El calendari inicial no deixa reposar l'Empuriabrava, que dissabte a les sis té una nova prova important amb la visita del Bellcaire. Els del Baix Empordà són segons, amb set dels nou punts disputats, i venen de patir per guanyar l'Esplais en els minuts finals.
Els altres dos filials de la categoria, el del Peralada i el de l'Escala, no van tenir un bon cap de setmana. Els xampanyers van caure cruelment a Vilobí: tot i empatar en el temps afegit gràcies a Martí Villen, els locals van fer el segon pocs segons després per endur-se el matx i deixar el Peralada B amb un sol punt a la taula. L'Escala B va anar a remolc des del principi contra l'Atlètic Pals i va acabar caient per 3 a 1.
