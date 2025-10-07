Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol

Jordi Alba anuncia la seva retirada del futbol

L'exjugador del Barça, de 36 anys, conclourà la seva carrera com a jugador quan finalitzi la temporada amb l'Inter Miami

Jordi Alba, amb l'Inter Miami.

Jordi Alba, amb l'Inter Miami. / Afp

Redacció

Redacció

Barcelona

Jordi Alba, de 36 anys, ha anunciat aquest dimarts que es retirarà del futbol en actiu quan conclogui la seva temporada amb l'Inter Miami. L'exlateral del Barça, una setmana després que ho fes el seu company Sergio Busquets, ha oficialitzat el seu comiat mitjançant un vídeo a les seves xarxes socials.

"Ho faig amb l'absoluta convicció, amb plenitud i felicitat. Perquè sento que he recorregut tot aquest camí amb tota la passió possible i que ara és el moment d'obrir una nova etapa i tancar l'anterior amb la millor de les sensacions", ha dit al vídeo.

El lateral, un dels grans aliats de Leo Messi durant la seva trajectòria futbolística, va ser campió d'Europa amb el Barça el 2015 i de l'Eurocopa amb la selecció espanyola el 2012. A partir de la pròxima temporada podrà dedicar-se al projecte de gestió del Centre d'Esports L'Hospitalet (Tercera Federació) al costat del seu excompany Thiago Alcántara.

