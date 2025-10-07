Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet

El Bàsquet l'Escala suma a casa la primera victòria de l’any

El sènior masculí també continua dominant a Segona Territorial

El sènior femení de l'Escala contra La Vall d'en Bas.

El sènior femení de l'Escala contra La Vall d'en Bas. / CB l'Escala

Redacció

Redacció

L'Escala

El sènior femení del Club Bàsquet l’Escala va tombar el CB La Vall d’en Bas per guanyar el seu primer partit a Primera Territorial. L’equip costaner va necessitar una pròrroga per endur-se un matx de baixa puntuació: 43-38. Laida Martínez va monopolitzar l’anotació ofensiva i va ser autora de 25 punts. També a Primera Territorial, el Bàsquet Vilafant i el Castelló van perdre.

El potent projecte del sènior masculí de l'Escala, per la seva banda, no està decebent en els seus primers passos. Ja encadena dues victòries clares consecutives; l'última, per 46-98 contra el Santjoanenc i amb 31 punts de Toni Espinosa. El Bàsquet Castelló, company de l'Escala a Segona Territorial, també va guanyar contra el Palamós B (67-62) per refer-se de la derrota en la primera jornada.

