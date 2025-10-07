Bàsquet
El Bàsquet l'Escala suma a casa la primera victòria de l’any
El sènior masculí també continua dominant a Segona Territorial
El sènior femení del Club Bàsquet l’Escala va tombar el CB La Vall d’en Bas per guanyar el seu primer partit a Primera Territorial. L’equip costaner va necessitar una pròrroga per endur-se un matx de baixa puntuació: 43-38. Laida Martínez va monopolitzar l’anotació ofensiva i va ser autora de 25 punts. També a Primera Territorial, el Bàsquet Vilafant i el Castelló van perdre.
El potent projecte del sènior masculí de l'Escala, per la seva banda, no està decebent en els seus primers passos. Ja encadena dues victòries clares consecutives; l'última, per 46-98 contra el Santjoanenc i amb 31 punts de Toni Espinosa. El Bàsquet Castelló, company de l'Escala a Segona Territorial, també va guanyar contra el Palamós B (67-62) per refer-se de la derrota en la primera jornada.
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Mónica Naranjo: “Tornaria a recórrer totes les discoteques de la Costa Brava”
- L'Alt Empordà es vol convertir en referent del turisme de salut
- Els pagesos temen que aniran sortint 'molts casos' de Dermatosi Nodular a l'Empordà
- Confirmat un segon cas de dermatosi nodular en una segona granja
- Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu
- Detenen quatre dones per robar embotits d'un supermercat de Santa Llogaia d'Àlguema i empentar la treballadora