Primera Catalana

La irregularitat condemna l’Adepaf Txot's a la primera derrota

Paguen un mal inici i una davallada en els últims tres minuts i cauen a la pròrroga, contra el Palamós

Marc Delemus dona ordres a l'equip.

Marc Delemus dona ordres a l'equip. / Cedida

Roger Illa

Figueres

L’Adepaf Txot’s va perdre, aquest passat diumenge, en l’estrena a casa contra el Palamós. L’equip figuerenc va pagar, especialment, la mala sortida en el primer i el segon quart i el mal tancament de l’últim període. El partit va anar a la pròrroga i els visitants es van acabar emportant la victòria (69 a 73).

L’Adepaf va sortir tou al Roser Llop. El Palamós va dominar el rebot i ho va aprofitar per tancar el primer quart amb deu punts d’avantatge: 8-18. La diferència es va eixamplar fins al 12-25 en l’equador del segon temps. Va ser llavors quan els figuerencs van reaccionar i, a través d’un bon parcial, van aconseguir arribar a la mitja part només dos punts per sota.

En el tercer període i en els minuts inicials del quart es va veure la millor versió dels de Marc Delemus. A només tres minuts pel final estaven vuit punts per sobre, però l’Adepaf es va bloquejar i el Palamós va poder empatar i dur el partit a la pròrroga. En el temps extra, els del Baix Empordà van sumar quatre punts més fins a acabar guanyant per 69 a 73.

Aquest dissabte a la tarda, l’Adepaf visitarà el Vilanova del Vallès, equip que encara no ha debutat, en la tercera jornada de lliga.

