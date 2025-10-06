Primera Catalana
La irregularitat condemna l’Adepaf Txot's a la primera derrota
Paguen un mal inici i una davallada en els últims tres minuts i cauen a la pròrroga, contra el Palamós
L’Adepaf Txot’s va perdre, aquest passat diumenge, en l’estrena a casa contra el Palamós. L’equip figuerenc va pagar, especialment, la mala sortida en el primer i el segon quart i el mal tancament de l’últim període. El partit va anar a la pròrroga i els visitants es van acabar emportant la victòria (69 a 73).
L’Adepaf va sortir tou al Roser Llop. El Palamós va dominar el rebot i ho va aprofitar per tancar el primer quart amb deu punts d’avantatge: 8-18. La diferència es va eixamplar fins al 12-25 en l’equador del segon temps. Va ser llavors quan els figuerencs van reaccionar i, a través d’un bon parcial, van aconseguir arribar a la mitja part només dos punts per sota.
En el tercer període i en els minuts inicials del quart es va veure la millor versió dels de Marc Delemus. A només tres minuts pel final estaven vuit punts per sobre, però l’Adepaf es va bloquejar i el Palamós va poder empatar i dur el partit a la pròrroga. En el temps extra, els del Baix Empordà van sumar quatre punts més fins a acabar guanyant per 69 a 73.
Aquest dissabte a la tarda, l’Adepaf visitarà el Vilanova del Vallès, equip que encara no ha debutat, en la tercera jornada de lliga.
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada
- Cop de xiulet final per a Sports Vilabrú de l'Escala
- La pastisseria Quer guanya la segona edició del concurs del Millor Brunyol de l’Empordà
- L’escola inclusiva, en risc a Figueres per la manca de recursos i l’augment d’alumnes vulnerables
- Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu
- Detectat a Catalunya el primer focus de dermatosi nodular contagiosa en vaques de l'Empordà