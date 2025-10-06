Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tercera RFEF

L’Escala voreja el lideratge i el Peralada es torna a encallar a casa

Els de David Gurillo guanyen a Vic (1-2) i els xampanyers queden sense els tres punts contra el Vilassar (2-2), en la jornada prèvia al derbi que els enfrontarà

Nil Arumí, autor del primer gol de l'Escala a Vic.

Roger Illa

Vic / Peralada

L’Escala i el Peralada es trobaran, aquest dissabte vinent, en el primer derbi de la temporada. Tots dos arriben havent sumat quatre dels últims sis punts. Aquesta darrera jornada, l’Escala va retrobar-se amb la victòria a Vic. L’equip de David Gurillo va fer bons els dos gols a la primera meitat de Nil Arumí, debutant com a titular (14’), i de Youssef Zayzoun, que continua inspirat en la producció ofensiva (31’). El Vic va retallar distàncies en els primers minuts de la segona part, però el marcador no es va moure més i l’Escala ja té deu punts, només un menys que el líder, el Badalona. L'equip escapulat, botxí del Peralada a la primera jornada, és l'únic equip que roman imbatut en el grup 5 de Tercera RFEF.

Genís Pinart, autor del primer gol del Peralada.

Per altra banda, el Peralada continua sumant punts, però se li resisteix la primera victòria a casa. Aquest diumenge va buscar-la de valent, contra el Vilassar de Mar. I això que els maresmencs van col·locar-se amb 0 a 2 des de ben aviat. El jove mitjapunta Genís Pinart, titular en el partit del diumenge, va retallar distàncies a prop de la mitja part. L’equip d’Àlex Marsal va fer un bon segon temps i va acabar trobant l'empat gràcies a Biel Carreras (71’). Ja amb 2-2 a l'electrònic, el Peralada va merèixer culminar la remuntada, però finalment es va haver de conformar amb un sol punt que el posa setè a la taula. Els blanc-i-verds encara no han sumat tres punts al Municipal, però continuen mostrant-se com un conjunt realment complicat de tombar.

El derbi del dissabte (18:30h) a l'Escala arriba, així doncs, en un bon moment de tots dos altempordanesos. Separats per només dos punts, només han perdut un partit cadascun i apunten a voler ocupar les places capdavanteres. El xoc d'aquesta sisena jornada començarà a definir les oportunitats reals d'uns i altres.

