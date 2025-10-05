Flick opta per un missatge positiu enmig de la catàstrofe: “Mirem endavant amb optimisme”
Joan Domènech
Hi va haver molts errors per corregir i moltes disfuncions per arreglar, però Hansi Flick va optar per enviar un missatge d’optimisme de cara al futur. L’entrenador va preferir reprimir el mal humor que devia sentir, com tot el barcelonisme, i va anunciar un propòsit d’esmena i millora després de l’aturada de seleccions. El tècnic va valorar positivament que la majoria dels seus internacionals (12 futbolistes marxen amb les seves seleccions) “trobin una altra atmosfera”.
Flick va evitar retreure res en públic als jugadors. Alguns van quedar molt assenyalats per la seva actuació, però l’entrenador va eludir les al·lusions personals. Per exemple, quan va parlar dels errors en la possessió i en el control de pilota durant la primera part, període en què va situar l’origen del desastre.
“No cal mirar només Pedri i Frenkie [De Jong]”, va apuntar, “perquè la manca de possessió ens implica a tots, i he d’analitzar-ho”.
Tampoc no va citar Lewandowski, que va fallar un penal (el va enviar fora), ni Roony Bardghji, que va desaprofitar una altra ocasió claríssima sol davant Vlachodimos.
“Vam tenir l’oportunitat de marcar el segon gol i empatar, i això hauria canviat el partit, però això ja és passat”, va lamentar.
Del passat, Flick va saltar al futur:
“Mirem endavant amb optimisme”, va subratllar, prometent una millora immediata de l’equip.
Segons ell, per dues raons: perquè va garantir que el grup apendrà dels errors de les dues derrotes de la setmana —encara que a Sevilla no va aprendre del que havia passat amb el París, en una situació tàctica semblant— i perquè espera la reaparició de diversos jugadors. Les de Fermín i Raphinha es donen per segures; la de Lamine Yamal, més dubtosa.
El Sevilla va fer marcatges individuals als tres migcampistes durant tot el partit, trencant així la cadena habitual de passades. Matías Almeida va guanyar la partida tàctica, a més, perquè va sorprendre amb alguns retocs estratègics que Flick no esperava.
“La nostra actuació a la primera part no va ser bona, però a la segona vam estar molt millor, i em quedo amb aquesta reacció”, va afirmar Flick.
