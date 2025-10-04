Primera Catalana
Una expulsió prematura dinamita les opcions de victòria del Figueres contra el Banyoles (0-1)
Quan millor estava jugant, una creuada de cables de Xavi Ferrón deixa la Unió amb deu i evita el tercer partit guanyat consecutiu
El Banyoles s'ha endut el derbi d'aquesta tarda per la mínima (0-1) i ha evitat, així, la tercera victòria del Figueres en aquest inici de temporada. El partit ha estat marcat, primer, per la falta d'encert de tots dos equips, i per l'expulsió, més tard, de Xavi Ferrón. La vermella directa al capità unionista ha arribat en els primers minuts del segon temps, quan més a prop estava el Figueres d'obrir la llauna, i ha canviat completament la dinàmica del partit. Finalment, el Banyoles ha fet el gol decisiu a les acaballes.
La primera meitat del partit ha estat totalment igualada, amb una sortida superior dels banyolins i una reacció progressiva dels locals. El Figueres ha tingut la més clara dels primers minuts: Santi Rodríguez s'ha trobat un regal dels del Pla de l'Estany, però, amb tot el temps del món, no ha pogut definir bé. Poc després, el Banyoles ha vist com li anul·laven un gol de Baba per un fora de joc ajustadíssim. Les últimes del primer temps han estat, de nou, pel Figueres: un xut de Santi ha estat interceptat per la defensa i Banega, en el córner posterior, ha quedat a prop del gol de cap.
La línia ascendent dels d'Hèctor Simón ha continuat en uns primers minuts de la represa en els quals Santi, gens encertat aquesta tarda, ha enviat fora una rematada a boca de canó. El guió semblava conduir a un primer gol unionista fins que Ferrón, en el 55', ha perdut els nervis i ha fet una dura entrada sense pilota. La seva vermella ha deixat la Unió sense el seu timoner ofensiu. Però, sobretot, ha tallat del tot els bons minuts figuerencs. De cop, la Unió ha quedat sense idees.
I sense fer massa mèrits ni buscar amb gaires ganes el gol, el Banyoles ha tret petroli de l'única arribada clara que ha tingut. El gol l'ha fet Joan Tubert -un dels diversos exunionistes de l'equip banyolí- en una falta lateral que s'ha escolat pel segon pal. Era el minut 85 i el Figueres, en un intent desesperat per mantenir la imbatibilitat, encara ha tingut un parell de xuts que haurien pogut significar l'empat. No ha estat així i l'equip perd el lideratge en un partit que, sense imponderables, hauria estat segurament el nou de nou. La Unió provarà de retornar a la victòria el diumenge vinent, a les cinc, a Tossa de Mar.
