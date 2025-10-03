Rugbi
El Rugbi Club Alt Empordà mira al futur amb una base esportiva en expansió
L'escola de l'entitat castellonina continua creixent mentre els sèniors masculí i femení ja afronten la primera jornada de lliga
El Rugbi Club Alt Empordà, establert a Castelló d'Empúries, viu un moment de consolidació i creixement tant en l'àmbit esportiu com organitzatiu. El president del club, Lluís Losantos, explica que aquesta temporada s’ha fet un pas endavant important amb la fusió de l’equip sènior femení amb el Banyoles Rugby Club, una decisió que permet a les jugadores ser més competitives i allargar la plantilla més enllà de les quinze jugadores necessàries per completar una convocatòria. La temporada passada van formar aliança amb les Senglars de Torroella de Montgrí. “De moment funciona molt bé la fusió. Les de Banyoles tenen més experiència que les de Torroella i això ajuda molt al desenvolupament de les nostres jugadores”, assegura Losantos.
Aquesta temporada, els dos equips sèniors disputen la primera fase de la competició, un pas que l’any passat no es va poder fer. Llavors, es va començar la temporada competitiva a partir de la segona fase. “Aquest any hi ha uns equips més consolidats”, remarca el president. El femení jugarà al grup A de Primera Catalana; el masculí ho farà a Tercera Catalana.
En el cas del grup masculí, el creixement també és evident: “Tenim una base molt sòlida amb els nois, mentre que amb les noies tenim una desena de jugadores que sempre hi són, que venen a tot arreu, i això ens fa créixer esportivament”. Un dels punts clau d’aquest progrés és la incorporació de la figura d’una directora esportiva, Meri Feliu, que, si ve no ostenta el càrrec oficial, ajuda a supervisar alguns entrenaments i orienta el treball dels equips. “És la manera de treballar si volem ser realment competitius d’aquí a quatre o cinc anys. Si tenim un equip d’entrenadors contractats i una directora tècnica, això farà que tinguem un entorn més estable”, explica Losantos.
Passes endavant
Pel que fa al grup masculí, la millora tècnica és una de les grans fites assolides. “Al cap de l’any són uns cent quinze entrenaments. Moltes hores junts, i això contribueix molt a millorar tècnicament”, detalla. En canvi, el grup femení va trobar més dificultats la temporada passada. “Va costar més millorar tècnicament perquè va faltar competitivitat. Aquest any, a cada posició hi ha dues noies i saben que han de treballar si volen jugar”. El president es mostra convençut que “aquest any serà l’explosió dels dos equips”. Un exemple d’aquest bon moment és l’empat del masculí del cap de setmana passat, un meritori 17-17 contra els Carboners, un equip que juga dues categories per sobre.
El creixement del club també es reflecteix a les categories de formació. “Continuem amb el creixement de l’escola. Ja som la vint-i-quatrena o vint-i-cinquena més gran de les més de cinquanta que hi ha a Catalunya, i això és extraordinari. Ens permet mirar d’aquí a cinc o sis anys amb un projecte molt interessant”, destaca Losantos. Tot i que enguany no s’ha pogut consolidar un equip sub-14, el club continua organitzant trobades amb la voluntat d’incorporar aquesta categoria tan aviat com sigui possible. “La direcció tècnica també ha de fer que la mainada arribi al primer equip sabent jugar, amb una idea. És una feina de molts anys”.
Aliats per millorar la zona esportiva
El Rugbi Club Alt Empordà també ha fet alguna passa endavant en la seva relació amb l'Ajuntament. Convé recordar que, a principis de 2025, els tres clubs que utilitzen la zona esportiva d'Empuriabrava -el Rugbi Club Alt Empordà, el Club Futbol Empuriabrava-Castelló i el Club King Cricket- es van aliar en una coordinadora per reclamar millores d'equipament i més atenció per part del consistori. Aquesta temporada -“després d'anar-los molt al darrere”, diu- han aconseguit una nova màquina per pintar.
"Ens agradaria que es veiessin els resultats de les nostres reunions amb els regidors, més enllà de bones paraules”, lamenta el president, tot i que reconeix que “l’alcaldessa s’hi ha posat més” i que “la creació de la Coordinadora ha ajudat que els clubs parlem més entre nosaltres”. Losantos explica que mantenen una relació fluida amb el club de futbol per evitar problemes logístics, especialment en l’ús dels vestidors: “Parlem molt amb ells pels vestidors i així limitem les enganxades”. La Coordinadora està servint, sobretot, per a reduir els problemes entre uns i altres a l'hora de compartir l'espai disponible.
Pel que fa a l’àmbit econòmic, el club també experimenta una millora significativa. “Aquest any tenim una previsió d'uns 75.000 euros de pressupost, quan l’any passat era de 45.000”. Aquesta injecció econòmica, unida a la feina tècnica i la implicació de tots els membres, fa que el Rugbi Club Alt Empordà afronti la temporada amb optimisme i amb la convicció que el projecte continua creixent a bon ritme.
