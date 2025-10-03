Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arrenca una Quarta catalana amb més color altempordanès que mai

Els equips de la comarca ocupen 25 de les 28 places disponibles en els grups 1 i 2

Tornen l'Elit Palau-saverdera i l'Empuriabrava-Castelló B i reapareixen també quatre descendits com l'Agullana, el Base Roses B, el Camallera i el Bàscara

L'Elit Palau saverdera, un dles equips que torna a competir a Quarta Catalana.

Roger Illa

Figueres

Aquest any, la Quarta Catalana altempordanesa tindrà més pretendents que mai. El grup 1 continuarà estant íntegrament format per equips de la comarca mentre que el 2 en tindrà fins a onze, una xifra superior a la de la temporada passada, quan n'hi havia només sis. L'Alt Empordà, així doncs, monopolitzarà les places d'un grup i farà gairebé el mateix en un altre. Els grups 1 i 2 de Quarta, però, perden dos equips cadascun. Les dues lligues estaran formades per catorze clubs; l'any passat, n'havien tingut setze. Totes dues competicions arranquen aquest pròxim dissabte.

Torna el futbol a Palau

Al grup 1 hi ha dos nous equips que, curiosament, s'enfrontaran entre si en aquesta primera jornada: l'Elit Palau-saverdera i el Base Roses B. L'equip rosinc torna a Quarta després de descendir des del grup 3 de Tercera; han estat només un any a la penúltima categoria, després d'ascendir per via play-off en la 23/24. L'experiència del filial ha servit per veure'l compartir categoria durant un any amb el primer equip del club, en un fet del tot infreqüent. El Palau, per altra banda, fa el retorn al futbol sènior amb un nou projecte format per una majoria de jugadors de la perifèria rosinca. Els entrenarà un vell conegut del futbol altempordanès com Napo Cayuela. Debutaran el diumenge a Palau-saverdera, a dos quarts de sis.

L'altre equip que retorna al grup 1 de Quarta és l'Agullana, cuer de Tercera Catalana la temporada passada. Debuten a casa contra l'Espolla. Els altres partits de la jornada en el grup 1 són el Garriguella-Cistella (dissabte a les cinc), el Recreativo Marca-Roses City B (dissabte a les sis), el prometedor derbi entre Cadaqués i Selvatans (diumenge a dos quarts de cinc), el Vilafant-Lladó (diumenge a les cinc) i la Jonquera-Cabanes (diumenge a les cinc).

Onze de catorze al grup 2

Al grup 2, només tres equips -Monells B, Medes l'Estartit i Verges- provenen del Baix Empordà. Els onze restants són altempordanesos i la majoria d'ells ja estaven enquadrats en el mateix grup. Dos clubs (Borrassà i Fortià) fan el canvi des del grup 1, el Camallera i el Bàscara tornen des de Tercera -aquest últim, afectat per un descens compensat inesperat i tardà- i l'Empuriabrava-Castelló recupera el seu filial per acabar de completar la llista de catorze.

El Garriguella, en una imatge de finals de la temporada passada.

El Garriguella, en una imatge de finals de la temporada passada. / Instagram

Els sis enfrontaments d'aquesta primera jornada són els següents: Fortià-Medes l'Estartit (dissabte a les quatre), l'Armentera-Sant Miquel de Fluvià (dissabte a dos quarts de cinc), Camallera-Siurana (diumenge a dos quarts de dotze), Empuriabrava-Castelló B-Viladamat (diumenge a les quatre), Vilamalla-Verges (diumenge a les cinc) i Bàscara-Esportiu Ventalló (també diumenge a les cinc). El partit restant, que enfronta el Monells B amb el Borrassà, ha quedat ajornat i encara no té data assignada.

