Futbol
La "Sankumania" s’instal·la a l’Escala
Amb tres gols en quatre jornades, Sanku Jabbie s’ha convertit en la sensació del conjunt alt-empordanès aquest començament de curs
Marc Brugués
Diumenge passat al migdia, a molts aficionats de l’Escala se’ls va tallar la gana de cop amb quan l’Hospitalet va marcar el 0-1 al minut 93. "Espera, espera, que encara afegirà algun minutet més pel gol", li deia un marrec aplega pilotes al seu amic, que ja se’n volia anar cap a casa. I tenia raó. No s’ha de perdre mai la fe perquè en la darrera jugada del partit, Sanku Jabbie, va rematar de cap una pilota al fons de la xarxa per fer desbordar l’eufòria al Nou Miramar (1-1). El davanter gironí, que fa pocs mesos defensava la samarreta de l’Hospi es convertia en botxí del seu exequip, líder, i mantenia la gran dinàmica en què ha començat aquesta temporada. L’equip, amb set punts en quatre jornades, i també ell, autor de tres gols i pitxitxi de la categoria. D’això se’n diu entrar amb el peu dret en un club i és el que ha fet l’espigat davanter, de trenta anys, que va aconseguir que l’estadi coregés "Sanku, Sanku" al final del partit. La Sankumania s’ha instal·lat a l’Escala.
"Sóc un jugador obert, pròxim i molt pencaire. Això es transmet i l’afició ho nota. Jo també sento el seu escalf, però miro de no fer-ne gaire cas i estar pendent del joc", explica Sanku. Amb trenta anys ha voltat la Seca i la Meca i la Vall d’Andorra, des de Segona Catalana amb el Bescanó i Guíxols fins a Segona RFEF amb el Lleida i el Terrassa, passant pel Palamós o el Llagostera B i un parell d’anys al planter del Girona. "He estat bé i feliç arreu. A l’Escala hi ha un projecte bonic i hi tinc molts excompanys. M’hi sento còmode, és a prop de casa i tenia ganes de tornar després d’uns anys fora perquè poden venir-me a veure els amics i a la família", explica. Qui ja té ben a prop és el seu germà Mamau que, com ell, va quedar lliure del Som Maresme, ha fitxat i ja va debutar contra l’Hospitalet.
Sense pressió
"Sankugol" o "la Pantera" no es marca cap xifra de gols a final de temporada. "Com més millor. Quan estic tranquil i sense pressió, gaudeixo i les coses surten fins i tot sense voler. L’important és que l’equip estigui ben amunt per somiar i fer un any bonic", diu el gironí que, de petit, tenia Ronaldo Nazario i Zlatan Ibrahimovic com a ídols. Ara, li toca a ell ser el referent dels aficionats més joves de l’Escala. "Allà on he estat sempre busco que la gent em recordi amb un somriure", diu. De moment, la felicitat s’ha instal·lat al Nou Miramar i els seus gols hi tenen molt a veure. Mentrestant, s’ha format amb el títol del cicle superior d’educació infantil i continua compaginant el futbol amb la feina de monitor de menjador en una escola.
