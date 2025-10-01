Patinatge artístic
Yeray Faus, quart a Catalunya i bitllet pel Campionat d’Espanya
Assistirà a la cita estatal entre el 9 i l'11 d'octubre
El patinador de Sant Miquel de Fluvià Yeray Faus va ser quart en el Campionat de Catalunya de modalitat lliure, en la categoria infantil, en un certamen celebrat a Banyoles. Gràcies a aquesta posició, Faus va obtenir l’accés pel Campionat d’Espanya. Hi assistirà entre el 9 i l'11 d'octubre a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme.
