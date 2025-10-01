Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Patinatge artístic

Yeray Faus, quart a Catalunya i bitllet pel Campionat d’Espanya

Assistirà a la cita estatal entre el 9 i l'11 d'octubre

Yeray Faus, en una competició recent.

Yeray Faus, en una competició recent. / PA Figueres

Redacció

Redacció

Banyoles

El patinador de Sant Miquel de Fluvià Yeray Faus va ser quart en el Campionat de Catalunya de modalitat lliure, en la categoria infantil, en un certamen celebrat a Banyoles. Gràcies a aquesta posició, Faus va obtenir l’accés pel Campionat d’Espanya. Hi assistirà entre el 9 i l'11 d'octubre a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme.

